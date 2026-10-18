Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chile. Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją

|
Chile
Akcja ratunkowa po lawinie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Lawina porwała grupę wspinaczy górskich w chilijskich Andach i zepchnęła ich do jeziora. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne. W regionie zanotowano opady śniegu, jakich nie widziano od dekad.

Co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku zejścia lawiny w chilijskich Andach. Do tragedii doszło w sobotę w okolicach jeziora Laguna del Inca na terenie centrum narciarskiego Portillo w regionie Valparaiso, tuż przy granicy z Argentyną.

>>> CZYTAJ TEŻ: Prognoza na zimę dla USA. Co przyniesie El Nino

Lawina porwała kilka osób. Są zabici i ranni

Zastępczyni prokuratora w mieście Los Andes Pamela Ruiz przekazała, że grupa wspinała się szlakiem w kierunku szczytu Cerro Los Tres Hermanos, gdy śnieg się oberwał, zmiatając ludzi do lodowatej wody w jeziorze.

Ekipy ratownicze wciąż starają się wydobyć z jeziora ciało jednej z ofiar. Akcja ma być kontynuowana w niedzielę, kiedy pogoda na to pozwoli.

Przedstawiciel miejscowych władz Manuel Millones potwierdził, że wszyscy poszkodowani to obywatele Chile - przekazał portal Infobae.

Wcześniej chilijska państwowa służba ds. zapobiegania i odpowiedzi na kataklizmy (SENAPRED) informowała początkowo o czterech ofiarach śmiertelnych i czterech rannych. Służby nie wykluczały przy tym, że pod śniegiem mogą być uwięzione kolejne osoby.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wierzchołek Mont Blanc w ciągu roku stracił ponad metr wysokości

Tyle śniegu nie mieli od 40 lat

- Wiele osób chce cieszyć się śniegiem, ale jest on bardzo niebezpieczny, ponieważ istnieje większe ryzyko, że się osunie - ostrzegł Millones, odnosząc się do stanu pokrywy śnieżnej w tym rejonie. - Od ponad 40 lat nie mieliśmy tyle śniegu - dodał.

W tym regionie sezon narciarski trwa zwykle do września, ale w tym roku został przedłużony do 12 października, co nie miało miejsca od czterech dekad. Pomimo zamknięcia ludzie nadal odwiedzali ten położony na wysokości 4000 metrów n.p.m. obszar.

Źródło: PAP, Reuters, Infobae
Udostępnij:
Tagi:
ChileLawinaGóry
Czytaj także:
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
Świat
Szacowana trasa przelotu
Waży kilka ton, miała przelatywać nad naszym krajem. Nowy komunikat POLSA
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu widzialność o poranku będzie znacznie ograniczona
Prognoza
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Pożary trawią Kalifornię. Tysiące osób wezwanych do ewakuacji
Świat
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Świat
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
Prognoza
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
Świat
Akcja wyciągania aligatora z sadzawki
Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył
Świat
Moment, w którym humbak uderza w łódź
Humbak uderzył w łódź. "Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat"
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej
Ciekawostki
Prognozowane opady w Hiszpanii w niedzielę po południu
Hiszpania szykuje się na ulewy. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Mgła
Alarmy IMGW dla połowy województw
Prognoza
Zima w Nowym Jorku
El Nino wciąż się wzmacnia. Taką zimę przyniesie USA
Świat
Zawalił się dach szkoły w Pakistanie
Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci
Świat
Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii
Kluczowe zbiorniki retencyjne są tu prawie puste
Świat
Jesień w Ornontowicach (Śląskie)
W tej prognozie widać 20 stopni Celsjusza. Potężny niż wymusi zmianę aury
Prognoza
Komar
Groźny wirus wędruje na północ Europy. W Belgii zmarły dwie osoby
Świat
Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Wody się ociepliły. Wędkarze mają eldorado
Świat
Liście
Grabić czy zostawić? Ekspert wyjaśnia, co zrobić z liśćmi w ogrodzie
Polska
Mgła, jesień, zamglenia
Gęsta mgła nie chce odpuścić. IMGW wciąż alarmuje
Prognoza
Indonezja
Niebo jak na Marsie, mieszkańcy skarżą się od tygodni
Świat
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę. Książki go nie interesowały, wolał coś innego
Ciekawostki
Szerszeń żółtonogi (Vespa velutina)
Szerszeń azjatycki pojawił się w Polsce
Polska
Uroczystość ku pamięci Ramiego
"Nikt z naszej grupy nie przestawał go szukać". Znaleźli ciało 12-letniego Ramiego
Świat
Lodowiec Thwaitesa
Lodowiec Zagłady traci lód szybciej, niż sądzono
Nauka
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Czy czeka nas poprawa pogody?
Prognoza
Załamanie pogody w Stambule
Najwięcej deszczu od 40 lat. Trzy ofiary śmiertelne
Świat
Furgonetka zapadła się w ulicy
Dziura w drodze połknęła furgonetkę
Świat
Curry
Spróbowała curry, zaczął drętwieć jej język. Była w nim trutka na ślimaki
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom