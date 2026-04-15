Świat Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje" Agnieszka Stradecka |

We wtorek nad północno-wschodnimi Stanami Zjednoczonymi przechodziły burze z intensywnymi opadami deszczu. W okolicach Chicago obowiązywały ostrzeżenia przed ulewami, gradem oraz możliwym występowaniem tornad. Lokalnie wydano także alarmy powodziowe.

"Woda tryska z ziemi, jednocześnie leje deszcz"

W związku z burzami i ulewami we wtorek wieczorem lokalnego czasu na międzynarodowym lotnisku O'Hare w Chicago ogłoszono zakaz startów i lądowań. Został on odwołany w środę po północy.

Deszcz dał się we znaki także kierowcom oczekującym na klientów na jednym z parkingów lotniska. Podczas postoju uchwycili oni niezwykły widok - z posadzki zaczęły tryskać fontanny wody przypominające gejzery.

"To niewiarygodne, co się teraz dzieje. Woda tryska z ziemi, jednocześnie leje deszcz. Wydaje się, że pada ze wszystkich stron" - przekazała w mediach społecznościowych firma taksówkarska.

