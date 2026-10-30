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Cena prawie pobiła rekord. Szkielet rzadkiego dinozaura sprzedany

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Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Szkielet nanotyrana został sprzedany za ponad 47 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot, jaką kiedykolwiek zapłacono za skamieniałość. Podobne transakcje spotykają się jednak z krytyką środowisk naukowych.

Szkielet nanotyrana, mniejszego kuzyna słynnego tyranozaura, został wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku. Noszący imię Jodi osobnik był bardzo dobrze zachowany - za pomocą 191 elementów szkieletu i wydrukom 3D ekspertom udało się odtworzyć prawie całe ciało prehistorycznego zwierzęcia, w tym kompletną w 90 procentach czaszkę.

Jak podała stacja CNN, we wtorek skamieniałość została sprzedana za 47,3 miliona dolarów (ponad 185 milionów złotych). To znacznie więcej, niż się spodziewano - według szacunków domu aukcyjnego, cena sprzedaży miała wynieść 6-9 mln dolarów. W aukcji uczestniczyło sześć osób, a licytacja trwała 12 minut.

W ten sposób Jodi stała się jedną z najdroższych skamieniałości w historii. Do tej pory tylko jeden szkielet dinozaura kosztował więcej. Należał on do tyranozaura i w lipcu 2026 roku został sprzedany za 50,1 mln dolarów.

Spór o systematykę

Szkielet Jodi ma około 2,9 metra wysokości, a jego długość od głowy do czubka ogona to około 6 m. Cassandra Hatton, dyrektorka działu nauk ścisłych i historii naturalnej Sotheby's przekazała, że nanotyrany żyły w tym samym okresie co tyranozaury, ale były przystosowane do szybkiego biegu. Poza rozmiarem od potężniejszych kuzynów odróżniały je proporcjonalnie dłuższe ramiona i większe pazury.

Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Źródło zdjęcia: Reuters

Klasyfikacja dinozaurów z rodzaju nanotyranów (Nanotyrannus) jest przedmiotem dyskusji wśród paleontologów - przez długi czas ich skamieniałości były uznawane za szczątki młodych tyranozaurów. Dopiero w 2025 roku ukazało się badanie przeważające szalę na korzyść osobnego rodzaju, chociaż paleontolodzy podkreślają, że trudno odróżnić dorosłego lub prawie dorosłego nanotyrana od młodego tyranozaura.

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"To przygnębiające, że może zniknąć"

Jak podkreśliła stacja CNN, sprzedaż cennych skamieniałości spotyka się z krytyką ze strony naukowców. Przejście szkieletu w prywatne ręce bardzo często oznacza, że staje się on niedostępny do badań lub celów edukacyjnych, chociaż niektórzy właściciele "wypożyczają" okazy muzeom.

- Niedawno dowiedzieliśmy się, że nanotyran istnieje, a teraz jeden z najlepszych szkieletów trafi do tego, kto zaoferował najwyższą cenę. To przygnębiające, że może zniknąć w skarbcu kolekcjonera, zamiast być wystawiony w muzeum, gdzie mógłby zachwycać i inspirować - przekazał w rozmowie z CNN Steve Brusatte, profesor paleontologii i ewolucji na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji.

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Źródło: Reuters, CNN
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Tagi:
DinozauryNauka
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