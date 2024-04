Dziś zaćmienie Słońca. W tych miejscach nastanie ciemność

Już dziś dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca. Niestety nie będzie ono widoczne w Europie. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie trwają przygotowania do zjawiska, które sprawi, że niebo na chwilę stanie się ciemne za dnia.

Jak przewidują meteorolodzy, pogoda nie wszędzie będzie sprzyjać obserwatorom. W Teksasie niebo może być zasnute chmurami, zwiastującymi nadejście gwałtownych burz. Trudne warunki prognozowane są także w Pensylwanii, Ohio, Nowym Jorku oraz w Meksyku. Mniej chmur pojawi się w Kanadzie oraz na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych i to tam spodziewane są najkorzystniejsze warunki do obserwacji.

Poniedziałkowe zaćmienie

Zaćmienie Słońca - jak do niego dochodzi?

W Polsce ostatnie całkowite zaćmienie Słońca było widoczne w 1954 r. (Suwałki, Sejny), a do następnego dojdzie w 2135 r. Wcześniej w latach 2075 i 2093 czekają nas w Polsce zaćmienia obrączkowe. Znacznie krócej będziemy musieli czekać na całkowite zaćmienie Słońca na kontynencie europejskim. Okazja do jego zaobserwowania zaistnieje już w sierpniu 2026 roku, kiedy to będzie ono widoczne na Islandii, w Hiszpanii i części Portugalii. W Polsce dojdzie wtedy do częściowego zaćmienia.