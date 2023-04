Tak wyglądało całkowite zaćmienie Słońca. Relacja Reportera 24 z Timoru Wschodniego

Zdjęcia zaćmienia Słońca widzianego w miejscowości Beaco w Timorze Wschodnim wysłał nam na Kontakt 24 pan Maciej. Jak przyznał, takie zjawisko podziwiał po raz ósmy. - Nie jestem związany z astronomią, polowanie na zaćmienia to po prostu hobby - dodał.

W czwartek mieszkańcy zachodniej Australii, Indonezji i wielu wysp Oceanu Indyjskiego mogli zobaczyć niezwykle rzadkie zjawisko astronomiczne - hybrydowe zaćmienie Słońca. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia przedstawiające zaćmienie widziane z miejscowości Beaco w Timorze Wschodnim. Ich autor, pan Maciej przekazał, że to zjawisko podziwiał po raz ósmy.

- Nie jestem związany z astronomią, polowanie na zaćmienia to po prostu hobby. Jestem członkiem The Explorers Club w Nowym Jorku, Towarzystwa Geografii w Paryżu - powiedział. - Zaćmienia są przepięknym wydarzeniem naturalnym, ale też znakomitym pretekstem do odbycia podróży w miejsca nieoczywiste. Taką sytuacją jest dzisiejsze zaćmienie - dodał.