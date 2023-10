Było prawie 40 stopni, a to pomogło pożarom się odrodzić. Ewakuacje na Teneryfie

Na Teneryfie padają rekordy ciepła. Upał oraz brak opadów przyczyniły się do ponownego wzniecenia pożarów, które wybuchły w połowie sierpnia. Strażacy walczą z ogniem z lądu i powietrza, jednak władze ostrzegły mieszkańców, że w najbliższych dniach sytuacja może wcale się nie poprawić.

Mogą znów wybuchać

Z ogniem walczy co najmniej sześć helikopterów. Dzięki ich wsparciu jednostkom naziemnym udało się opanować już dwa pożary, choć nad obszarami tymi cały czas unoszą się kłęby dymu.

Ivan Martin, dyrektor ds. bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych na wyspie, powiedział w środę, że tego rodzaju reaktywacja pożarów to częste zjawisko przy takich warunkach pogodowych, jakie panują na wyspie. Zwiększone ryzyko kolejnych wybuchów ognia może potrwać jeszcze kilka dni, dlatego też Martin wezwał obywateli do tego, by zachowali szczególne środki bezpieczeństwa i unikali wyjazdów w wyżej położone regiony.