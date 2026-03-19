Świat

Załamanie pogody w 20-milionowej metropolii. Zabici i ranni

Powódź w Karaczi w Pakistanie
Źródło: Reuters
Co najmniej 16 osób straciło życie w nocy ze środy na czwartek po tym, jak wichury i ulewy nawiedziły miasto Karaczi na południu Pakistanu - przekazały lokalne media.

W nocy z 18 na 19 marca gwałtowne burze nawiedziły Karaczi - największe miasto Pakistanu. Intensywne opady deszczu, silnie wiejący wiatr, a także wyładowania atmosferyczne spowodowały poważne zniszczenia.

Według informacji podanych przez gazetę "Dawn", aż 13 osób straciło życie w dzielnicy Baldia, gdy potężny podmuch wiatru przewrócił mur. Schronienia szukali pod nim przechodnie. Kolejne dwie osoby zginęły wskutek zawalenia się dachu, a jedna została śmiertelnie porażona piorunem. Kilkadziesiąt osób odniosło obrażenia i trafiło do szpitali.

"Nigdy się nie spodziewałam, że mój dom zniknie"
"Nigdy się nie spodziewałam, że mój dom zniknie"

Burze w Pakistanie. Zniszczenia

Silny wiatr, wiejący z prędkością nawet 100 km/h, łamał drzewa oraz zrywał linie energetyczne. W wielu częściach liczącej około 20 milionów mieszkańców metropolii doszło do przerw w dostawie prądu. Zalane ulice i zalegające na drogach konary sparaliżowały ruch, utrudniając działania służb ratunkowych.

Burmistrz miasta Murtaza Wahab zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach i zachowanie szczególnej ostrożności. Ostrzegł, że sytuacja na drogach jest niebezpieczna z powodu powalonych drzew i uszkodzonej infrastruktury. Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, jak samochody poruszają się przez zalane ulice i gałęzie blokujące przejazd.

Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej pogody. Według prognoz mogą wystąpić kolejne intensywne opady deszczu, a także gradobicia, co zwiększa ryzyko wystąpienia dalszych zniszczeń i utrudnień w funkcjonowaniu miasta.

Opracowała Julia Zalewska-Bizuk

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

