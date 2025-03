Burze śnieżne. Alerty wysłano do siedmiu milionów osób

W stanie Iowa oprócz zamieci oraz intensywnych opadów śniegu pojawiły się niezwykle silne porywy wiatru. Podobnie było w Kansas. Tam władze wydały apele do mieszkańców, by ci pozostali w domach do czasu ustąpienia gwałtownej pogody. W Nebrasce mnóstwo dróg ostało zamkniętych. Ci, którzy byli w trasie, gdy burza dotarła do stanu, musieli zatrzymywać się na poboczach, ponieważ nie było nic widać.