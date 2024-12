Burze śnieżne w Grecji. Sypnęło na kontynencie i wyspach

.Lokalna służba meteorologiczna EMY wydała ostrzeżenia przed śnieżycami dla Attyki, Macedonii Wschodniej, Tracji, Krety oraz Eubei. W piątek wieczorem do mieszkańców tej wyspy wysłano alert zalecający pozostanie w domach w sobotę.

Silnie wiało

W wielu miejscach w Grecji występowały silne podmuchy wiatru, przez co od piątku niewiele jednostek wypływało na Morze Egejskie. W sobotę promy nie wypłynęły z portu Lawrio na południe od Aten, a jeden statek został zmuszony do powrotu do portu Rafina.