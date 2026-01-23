Burze śnieżne i mróz w USA. Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"

Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Stany Zjednoczone przygotowują się na uderzenie rozległej zimowej burzy. Ostrzeżenia przed śnieżycami oraz marznącym deszczem objęły obszar od Teksasu po północno-wschodnie wybrzeże kraju. Warunki pogodowe od piątku mają zagrażać ponad 160 milionom ludzi, a niebezpieczna aura ma potrwać do poniedziałku.

W czwartek w mediach społecznościowych pojawiają się także dość niecodzienne ostrzeżenia. Mieszkańcy stanów Wisconsin, Minnesota, Dakota Północna i Dakota Południowa powinni uważać na... eksplodujące drzewa.

Czym jest to zjawisko?

Jak wystrzał z broni palnej

Jak tłumaczył Bill McNee, specjalista ds. zdrowia lasów w Departamencie Zasobów Naturalnych (DNR) stanu Wisconsin, w weekend w północnych stanach rzeczywiście może dochodzić do powstawania pęknięć mrozowych. Dochodzi do nich, gdy soki wewnątrz drzewa osiągają temperaturę poniżej zera i rozszerzają się.

- Wywierają one ogromny nacisk na wnętrze drzewa, a jeśli jest on zbyt duży, by drzewo mogło go wytrzymać, powstaje pęknięcie. Często towarzyszy mu bardzo głośny trzask przypominający wystrzał z broni palnej - opisywał ekspert.

Pęknięcia mrozowe najczęściej występują na klonach, ale mogą pojawić się w każdym drzewie liściastym. Czasami dotyczy to również drzew iglastych, takich jak sosna i świerk. W niektórych przypadkach wzdłuż pnia powstaje szczelina, w innych rozsadzony może zostać cały fragment drzewa.

Ekspert wyjaśnił, że w większości przypadków pęknięcia spowodowane mrozem nie zabijają drzewa. Mogą one jednak stanowić bramę do wnętrza drewna dla owadów i szkodników. McNee podkreślił, że w przypadku zauważenia drzewa z pęknięciem mrozowym warto zgłosić ten fakt leśnikowi. Uszkodzony może być bowiem nie tylko pień, lecz także konary, które mogą załamać się pod ciężarem śniegu.

