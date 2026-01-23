Logo TVN24
Świat

Burze śnieżne i mróz w USA. Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"

shutterstock_2708198929
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami" pojawiają się w amerykańskich mediach społecznościowych. Jak wyjaśniają leśnicy, zjawisko związane jest z niską temperaturą. Co ciekawe, "eksplodujące" drzewo nie zawsze obumiera, ale wybuch może poważnie je osłabić.

Stany Zjednoczone przygotowują się na uderzenie rozległej zimowej burzy. Ostrzeżenia przed śnieżycami oraz marznącym deszczem objęły obszar od Teksasu po północno-wschodnie wybrzeże kraju. Warunki pogodowe od piątku mają zagrażać ponad 160 milionom ludzi, a niebezpieczna aura ma potrwać do poniedziałku.

W czwartek w mediach społecznościowych pojawiają się także dość niecodzienne ostrzeżenia. Mieszkańcy stanów Wisconsin, Minnesota, Dakota Północna i Dakota Południowa powinni uważać na... eksplodujące drzewa.

Czym jest to zjawisko?

Jak wystrzał z broni palnej

Jak tłumaczył Bill McNee, specjalista ds. zdrowia lasów w Departamencie Zasobów Naturalnych (DNR) stanu Wisconsin, w weekend w północnych stanach rzeczywiście może dochodzić do powstawania pęknięć mrozowych. Dochodzi do nich, gdy soki wewnątrz drzewa osiągają temperaturę poniżej zera i rozszerzają się.

- Wywierają one ogromny nacisk na wnętrze drzewa, a jeśli jest on zbyt duży, by drzewo mogło go wytrzymać, powstaje pęknięcie. Często towarzyszy mu bardzo głośny trzask przypominający wystrzał z broni palnej - opisywał ekspert.

Pęknięcia mrozowe najczęściej występują na klonach, ale mogą pojawić się w każdym drzewie liściastym. Czasami dotyczy to również drzew iglastych, takich jak sosna i świerk. W niektórych przypadkach wzdłuż pnia powstaje szczelina, w innych rozsadzony może zostać cały fragment drzewa.

Ekspert wyjaśnił, że w większości przypadków pęknięcia spowodowane mrozem nie zabijają drzewa. Mogą one jednak stanowić bramę do wnętrza drewna dla owadów i szkodników. McNee podkreślił, że w przypadku zauważenia drzewa z pęknięciem mrozowym warto zgłosić ten fakt leśnikowi. Uszkodzony może być bowiem nie tylko pień, lecz także konary, które mogą załamać się pod ciężarem śniegu.

Ostatnie przygotowania przed "katastrofą". Polska ambasada ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostatnie przygotowania przed "katastrofą". Polska ambasada ostrzega

Autorka/Autor: ast/map

Źródło: CNN, Wisconsin DNR

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

