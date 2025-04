Przez pomarańczowe powietrze 1800 osób trafiło do szpitali

W poniedziałek środkowy i południowy Irak nawiedziły burze piaskowe. Miasta spowiła pomarańczowa chmura pyłu, ograniczając widzialność do poniżej kilometra. W dwóch prowincjach zamknięto lotniska, a na drogi wyjechały patrole policyjne, przypominające kierowcom, by w tak trudnych warunkach zdjąć nogę z gazu. Lokalnie doszło także do przerw w dostawach prądu.

1800 osób w szpitalach

Jak podały we wtorek władze regionalne, wskutek burzy piaskowej do szpitali trafiło ponad 1800 osób uskarżających się na problemy oddechowe. Najwięcej przypadków odnotowano w prowincji Al-Musanna, gdzie urzędnicy informowali o co najmniej 700 przypadkach "podduszenia" przez gęsty, zawieszony w powietrzu pył. W wielu regionach piesi nosili maski na twarzach, by chronić się przed zawieszonymi w powietrzu cząsteczkami.