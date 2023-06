Burze nadciągnęły z niespodziewanego kierunku. Powodzie błyskawiczne w Paryżu

Końcówka weekendu przyniosła Francji bardzo gwałtowną pogodę. W niedzielę wieczorem niektóre regiony zmagały się z krótkotrwałymi, ale bardzo silnymi burzami z ulewnym deszczem i opadami gradu. Z powodu aury w Paryżu doszło do powodzi błyskawicznych.

Przez ostatnie trzy tygodnie Francja cieszyła się słoneczną i ciepłą pogodą. Jednak w weekend sytuacja uległa drastycznej zmianie. W niedzielę wieczorem niektóre południowe regiony i stolica kraju znalazły się pod wodą, ponieważ z powodu ulewnych burzowych opadów doszło do powodzi błyskawicznych. Niektóre ulice zostały całkowicie zalane.

Z niespodziewanej strony

Jak podały francuskie media, do najintensywniejszych opadów doszło około godziny 21. Tamtejsza służba meteorologiczna przekazała, że przez zaledwie 10 minut spadło nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. Ulewom towarzyszyły lokalne gradobicia.

Media przekazały także, że burze zaskoczyły ekspertów od pogody, gdyż nadeszły z niespodziewanego kierunku. "Burze zwykle postępują z zachodu na wschód, ale czasami zdarza się, że nadchodzą od zaskakującej strony. Tak było w niedzielę, kiedy część zjawisk, w tym to, które uderzyło w Paryż, nadeszła ze wschodu" - podano.

Nie tylko Paryż

Gwałtowna pogoda dała się we znaki także w departamentach przylegających do Ile-de-France. W Hauts-de-Seine częściowo zalany został jeden z tuneli. Z powodu utrudnień zamknięta została także co najmniej jedna droga w gminie Noisy-le-sec.