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Burza wyrywała drzewa z korzeniami. Odwołane loty, problemy z promami

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Skutki burzy tropikalnej Maysak w Chinach
Skutki burzy tropikalnej Maysak w Chinach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
W piątek burza tropikalna Maysak uderzyła w wyspę Hajnan na południu Chin. Silne porywy wiatru wyrywały drzewa z korzeniami. Na wyspie odwołano loty i przeprawy promowe.

W piątek tropikalna burza Maysak uderzyła w wyspę i prowincję Hajnan na południu Chin. Burza niosła porywy wiatru o maksymalnej prędkości do 83 kilometrów na godzinę. Gwałtowne zjawiska spowodowały paraliż komunikacyjny - zawieszono loty, połączenia kolejowe i przeprawy promowe.

Obszary dotknięte burzą, takie jak Sanya, Lingshui i Wanning, doświadczyły silnych wiatrów i ulewnych deszczów. Drzewa wzdłuż dróg zostały powalone z korzeniami. Według lokalnego radia i telewizji, w sobotę po południu w zatoce Haitang szalały silne podmuchy wiatru i ulewne deszcze, a fale sięgały pół metra wysokości.

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Maysak uderzył w stały ląd

Po przejściu nad Hajnan, burza tropikalna uderzyła w kontynentalną część Chin. Siłę żywiołu doskonale widać było na nagraniach z miasta Fangchenggang, położonego blisko granicy z Wietnamem. Świadkom udało się uchwycić powalone na ziemię i poprzechylane, uszkodzone drzewa. Według oficjalnych doniesień, port Dongxing został częściowo zamknięty z powodu szkód spowodowanych przez złą pogodę.

Redagowała ast

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Źródło: Reuters, vietnam.vn
Tagi:
ChinyHuragany, tajfuny, cyklony
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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