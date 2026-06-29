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Burza widziana z samolotu. "Zobaczyłam, jak wszyscy nagrywają coś za oknem"

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Holandia
Chmury burzowe zaobserwowane nad Holandią
Źródło wideo: Karolina
Źródło zdj. gł.: Karolina
Pasażerowie lecący w niedzielę z Amsterdamu do Warszawy byli świadkiem widowiskowego spektaklu. Nad częścią Europy przechodziły burze, które można było podziwiać z okien samolotu. - To był niezapomniany lot - relacjonowała jedna z pasażerek.

Z naszą redakcją skontaktowała się pasażerka samolotu z Amsterdamu do Warszawy. Pani Karolina w niedzielę 28.06 wieczorem wystartowała z lotniska Schipol.

- Mój lot i tak był opóźniony przez popękany pas startowy na Okęciu. Kiedy w końcu opuściliśmy lotnisko, wszyscy pasażerowie byli zmęczeni czekaniem i upałem, w tym ja - opowiadała internautka. Jak relacjonowała, zasnęła i obudziła się po chwili. - Wtedy zobaczyłam, jak wszyscy po mojej stronie samolotu nagrywają coś za oknem. Wyjrzałam i zobaczyłam tego giganta - mówiła.

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TVN24

Obserwowała burze z samolotu. "To był niezapomniany widok"

Oczom pasażerki okazała się olbrzymia chmura raz za razem rozświetlona błyskawicami.

- Pierwszy raz w życiu widziałam coś takiego. To było piękne i przerażające jednocześnie. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem i obserwowaliśmy to zjawisko przyklejeni do okienek samolotu. To wydarzyło się mniej więcej w połowie drogi z Amsterdamu do Warszawy. W czasie naszego lotu mijaliśmy kilka burz nad tą częścią Europy. To był niezapomniany widok i niezapomniany lot - opowiadała.

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Chmury burzowe zaobserwowane nad Holandią
Źródło: Internautka/TVN24

Skutki burz w Holandii

Skutki gwałtownej pogody były odczuwalne w Holandii. Tamtejsze media informowały o licznych pożarach po uderzeniach piorunów, m.in. w Den Bosch, Oss, Helmond, Geldrop i Beek en Donk. W kilku regionach centra alarmowe były przeciążone liczbą zgłoszeń, a ubezpieczyciele zaczęli przyjmować zgłoszenia szkód po opadach gradu, ulewach i wyładowaniach atmosferycznych.

W Brabancji Północnej silny wiatr poważnie uszkodził zabytkowy Młyn Zilster w Veldhoven. Burza zerwała dach i skrzydła młyna z 1858 roku, uszkodzone zostały także pobliskie domy i samochody. W regionie Eindhoven odnotowano natomiast porywy wiatru dochodzące do około 90 kilometrów na godzinę - poinformował Omroep Brabant.

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Źródło: tvnmeteo.pl, PAP
Tagi:
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Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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