Świat Burza widziana z samolotu. "Zobaczyłam, jak wszyscy nagrywają coś za oknem" Damian Dziugieł |

Chmury burzowe zaobserwowane nad Holandią Źródło wideo: Karolina Źródło zdj. gł.: Karolina

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Z naszą redakcją skontaktowała się pasażerka samolotu z Amsterdamu do Warszawy. Pani Karolina w niedzielę 28.06 wieczorem wystartowała z lotniska Schipol.

- Mój lot i tak był opóźniony przez popękany pas startowy na Okęciu. Kiedy w końcu opuściliśmy lotnisko, wszyscy pasażerowie byli zmęczeni czekaniem i upałem, w tym ja - opowiadała internautka. Jak relacjonowała, zasnęła i obudziła się po chwili. - Wtedy zobaczyłam, jak wszyscy po mojej stronie samolotu nagrywają coś za oknem. Wyjrzałam i zobaczyłam tego giganta - mówiła.

Obserwowała burze z samolotu. "To był niezapomniany widok"

Oczom pasażerki okazała się olbrzymia chmura raz za razem rozświetlona błyskawicami.

- Pierwszy raz w życiu widziałam coś takiego. To było piękne i przerażające jednocześnie. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem i obserwowaliśmy to zjawisko przyklejeni do okienek samolotu. To wydarzyło się mniej więcej w połowie drogi z Amsterdamu do Warszawy. W czasie naszego lotu mijaliśmy kilka burz nad tą częścią Europy. To był niezapomniany widok i niezapomniany lot - opowiadała.

Chmury burzowe zaobserwowane nad Holandią Źródło: Internautka/TVN24

Skutki burz w Holandii

Skutki gwałtownej pogody były odczuwalne w Holandii. Tamtejsze media informowały o licznych pożarach po uderzeniach piorunów, m.in. w Den Bosch, Oss, Helmond, Geldrop i Beek en Donk. W kilku regionach centra alarmowe były przeciążone liczbą zgłoszeń, a ubezpieczyciele zaczęli przyjmować zgłoszenia szkód po opadach gradu, ulewach i wyładowaniach atmosferycznych.

W Brabancji Północnej silny wiatr poważnie uszkodził zabytkowy Młyn Zilster w Veldhoven. Burza zerwała dach i skrzydła młyna z 1858 roku, uszkodzone zostały także pobliskie domy i samochody. W regionie Eindhoven odnotowano natomiast porywy wiatru dochodzące do około 90 kilometrów na godzinę - poinformował Omroep Brabant.