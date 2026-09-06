Świat Burza w Waszyngtonie. Pioruny rozświetlały niebo Krzysztof Posytek |

Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem Źródło wideo: @AmarShergillCA via X/Reuters Źródło zdj. gł.: @AmarShergillCA via X/Reuters

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W czwartkową noc w Waszyngtonie pogoda nagle się popsuła. Rozszalała się burza z piorunami, które rozświetlały na fioletowo niebo za Pomnikiem Waszyngtona. Wyładowaniom towarzyszyły intensywne opady deszczu i silny wiatr przekraczający 100 kilometrów na godzinę, który powalał drzewa, uszkadzał domy i samochody.

Burza w Dystrykcie Kolumbii powalała drzewa i pozbawiała prądu

Duże drzewo przewróciło się między innymi na skrzyżowaniu ulicy piątej i F NE, miażdżąc samochód i blokując drogę - poinformował radny Waszyngtonu Charles Allen. Przekazał lokalnej stacji WJLA, że rozmawiał z mieszkańcami okolicy i nikomu nic się nie stało.

Straż pożarna i pogotowie ratunkowe podały informację o innym drzewie, które zostało powalone przez wiatr. Spadło ono na dom szeregowy przy ulicy ósmej SE. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani z budynku, żaden z nich nie odniósł obrażeń.

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Burza doprowadziła do rozległych przerw w dostawie prądu. Jak przekazał dystrybutor Pepco, niemal 16 tysięcy jego klientów pozostawało w piątek rano bez energii elektrycznej. Ponadto służby wezwały mieszkańców do zachowania czujności, ponieważ drzewa uszkodzone przez burzę nadal mogą stanowić zagrożenie.