"Sytuacja zagrażająca życiu". Floryda przygotowuje się na nadejście burzy tropikalnej Nicole

Burza tropikalna Nicole krąży i umacnia się w okolicach Bahamów. Jej centrum znajduje się obecnie 180 kilometrów na północny wschód od wyspy Wielkie Abaco. Zjawisko zbliża się do Florydy - w stanie już pojawiły się intensywniejsze opady deszczu. Część regionu została we wtorek objęta ostrzeżeniami, że żywioł przerodzi się w środę w groźny, pierwszy w listopadzie od blisko 40 lat huragan z wiatrem do 145 kilometrów na godzinę.