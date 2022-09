Burza tropikalna Ian została huraganem. Niesie ulewy i silny wiatr w rejonie Morza Karaibskiego

Ian, który jeszcze w niedzielę był burzą tropikalną, przybrał na sile i stał się huraganem pierwszej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Eksperci z NHC ostrzegają przed silnym wiatrem, powodziami i sztormami, które mogą w tym tygodniu stwarzać poważne zagrożenie dla mieszkańców regionu, w tym dla Jamajki, Kuby i Florydy. I to w chwili, gdy jeszcze nie pozbierali się po ataku huraganu Fiona.

Ian - do niedzieli burza tropikalna - stał się w poniedziałek huraganem pierwszej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Niesie ze sobą wiatr o prędkości 120 kilometrów na godzinę. Amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC) podało w tego dnia przed południem naszego czasu, że żywioł znajduje się około 150 kilometrów na południowy zachód od wyspy Wielki Kajman położonej na Morzu Karaibskim, a 510 kilometrów na południowy wschód od zachodniego wybrzeża Kuby.

- Do wtorku Ian może stać się bardzo niebezpiecznym huraganem - ostrzegł Adam Douty, meteorolog z AccuWeather. Takie zjawiska, szczególnie groźne i potencjalnie niszczycielskie, określane są po angielsku jako "major hurricanes".

Powodzie błyskawiczne i spływy błotne

Ian może przynieść ulewne deszcze, które w konsekwencji doprowadzą do powstania powodzi błyskawicznych i spływów błotnych na Jamajce i Kubie.

Stan wyjątkowy na Florydzie

Huragan, według prognoz, ma dotrzeć do Florydy w czwartek wczesnym rankiem czasu lokalnego (około południa naszego czasu). Władze ogłosiły stan zagrożenia na obszarze od północnej części miasta Englewood do rzeki Anclote, włączając w to zatokę Tampa. Gubernator Florydy Ron DeSantis wprowadził w sobotę po południu "stan wyjątkowy" dla całego stanu.