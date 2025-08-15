Na Atlantyku tworzy się huragan. Może uderzyć w Karaiby

Burza tropikalna Erin ma niebawem przekształcić się w huragan - informują amerykańscy meteorolodzy. Żywioł przesuwa się na zachód i może zagrozić Karaibom.
Burza tropikalna Erin uformowała się w poniedziałek we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i nabiera siły w miarę przesuwania się na zachód. Według Alexa DaSilvy, głównego eksperta AccuWeather ds. huraganów, jeszcze w piątek przekształci się w huragan.
- Warunki atmosferyczne i oceaniczne na północny wschód od Małych Antyli będą sprzyjać dalszemu i szybkiemu wzmocnieniu, a Erin w sobotę stanie się potężnym huraganem trzeciej kategorii - wyjaśnił DaSilva. W poniedziałek może stać się huraganem czwartej kategorii, wiejącym z prędkością 210-249 kilometrów na godzinę.
Ryzyko groźnej pogody na Karaibach
Jak przekazali meteorolodzy AccuWeather, Erin może w ten weekend przynieść ulewy, silny wiatr i wysokie fale na Wyspy Nawietrzne i Portoryko na Karaibach. Zanim dotrze do wysp, prawdopodobnie zmieni kierunek na północno-zachodni. Jeśli jednak zwrot ten nastąpi później niż się oczekuje, wzrośnie ryzyko poważniejszych skutków, w tym powodzi i niszczycielskiego wiatru, dodali meteorolodzy AccuWeather.
NHC poinformowało, że wciąż istnieje "większa niż zwykle niepewność" co do wpływu, jaki żywioł może mieć na południowo-wschodnie Stany Zjednoczone, w ty Florydę, a także Bahamy i Bermudy.
Źródło: Reuters, AccuWeather, NOAA