Świat Edouard zmierza nad Teksas. Wydano ostrzeżenia Matylda Dziechcińska |

Huragany - najważniejsze informacje Źródło wideo: NASA/NOAA/NASA Earth Observatory/tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: NHC

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Wieczorem Edouard znajdował się około 225 kilometrów na południowy wschód od Cameron w Luizjanie. Towarzyszył mu wiatr o stałej prędkości 64 kilometrów na godzinę, a układ przemieszczał się na zachód-północny zachód z prędkością około dziewięciu km/h.

NHC wydało ostrzeżenie przed burzą tropikalną dla obszaru od Port Bolivar w Teksasie do granicy Vermilion i Iberia w Luizjanie. Wzdłuż wybrzeża obowiązuje również ostrzeżenie przed falą sztormową od High Island w Teksasie do tej samej granicy. Synoptycy nie przewidują natomiast poważniejszego wpływu Edouarda na obszar Nowego Orleanu.

Możliwe nasilenie przed uderzeniem w ląd

Prognozy NHC wskazują, że Edouard dotrze do lądu we wtorek po południu. Przed uderzeniem burza może osiągnąć maksymalną siłę zbliżoną do huraganu, z wiatrem sięgającym 97 km/h. W kolejnych dniach układ ma przemieszczać się na północny zachód. Do środy rano, już nad Teksasem, powinien znacząco osłabnąć.

Trasa burzy tropikalnej Edouard Źródło zdjęcia: NHC

Największym zagrożeniem będą jednak nie tylko silne porywy wiatru, lecz też intensywne opady i lokalne podtopienia. Edouard ma przynieść ulewny deszcz. W niektórych odizolowanych rejonach Teksasu suma opadów może sięgnąć nawet 228 litrów na metr kwadratowy. Na wybrzeżu między High Island a granicą parafii Vermilion i Iberia prognozowana jest fala sztormowa sięgająca około 1,22 metra.

Edouard jest już trzecią nazwaną burzą w tym sezonie, która uformowała się w Zatoce Meksykańskiej w pobliżu Luizjany. Wcześniej w tym rejonie powstały burze tropikalne Arthur i Bertha. Pozostałości Arthura w czerwcu doprowadziły do powodzi i przerw w dostawach energii w aglomeracji Nowego Orleanu po tym, jak burza uderzyła w ląd w Teksasie. Z kolei Bertha, która powstała w kolejnym miesiącu, przyniosła pierwsze w tym roku bezpośrednie uderzenie burzy tropikalnej w Luizjanę.

Najbardziej aktywny okres dla burz tropikalnych wciąż przed nami

Pojawienie się Edouarda następuje w stosunkowo spokojnym jak dotąd sezonie huraganowym na Atlantyku. Brak huraganów w pierwszej części sezonu wiązano przede wszystkim z silnymi warunkami El Nino, które utrudniają rozwój układów tropikalnych w tej części świata.

Dane klimatyczne Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) pokazują, że w przeciętnym sezonie do 29 sierpnia na Atlantyku pojawia się około sześciu nazwanych burz, w tym dwa huragany. W 2026 roku aktywność pozostaje więc poniżej typowego poziomu dla tego momentu sezonu.

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Nie oznacza to jednak, że spokojna pierwsza część sezonu będzie się utrzymywać. Atlantyk wchodzi właśnie w okres, który historycznie charakteryzuje się największą aktywnością. Oficjalny sezon huraganowy trwa od 1 czerwca do 30 listopada, ale badacz huraganów Philip Klotzbach wskazuje, że około dwie trzecie całej aktywności huraganowej na Atlantyku przypada na okres między 20 sierpnia a 10 października.