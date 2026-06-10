Świat Cristina niesie ekstremalne opady. Ostrzegają przed powodziami i lawinami błotnymi Franciszek Wajdzik |

Tajfun Mawar na zdjęciach satelitarnych Źródło wideo: CIRA/CSU & JMA/JAXA Źródło zdj. gł.: NHC

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Jak przekazało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), obecnie Cristina znajduje się około 185 kilometrów na południowy-wschód od stolicy Salwadoru, San Salwador. Burza tropikalna przemieszcza się powoli w kierunku Ameryki Środkowej. Według prognoz w najbliższych godzinach ma uderzyć w Nikaraguę, Honduras oraz Salwador. Lokalne władze szykują się na starcie z żywiołem.

Mogą wystąpić powodzie i lawiny błotne

W najnowszym komunikacie NHC ostrzegło, że Cristina może przynieść ekstremalne opady deszczu powodujące zagrażające życiu powodzie. Z kolei na stromych terenach wzrośnie ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Według meteorologów w czwartek rano w Nikaragui, Hondurasie, Salwadorze oraz Gwatemali może spaść od 100 do 200 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 300 l/mkw. W zagrożonych krajach obowiązują ostrzeżenia przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Po dotarciu na ląd żywioł ma stopniowo słabnąć.

Cristina to już trzecia burza tropikalna w tegorocznym sezonie huraganowym na Oceanie Spokojnym. Od początku czerwca w tym rejonie świata rozwinęły się jeszcze burze tropikalne Amanda oraz Boris.

Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Cristina Źródło zdjęcia: NHC

Redagowała ast