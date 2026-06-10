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Cristina niesie ekstremalne opady. Ostrzegają przed powodziami i lawinami błotnymi

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Burza tropikalna Cristina na zdjęciach satelitarnych
Tajfun Mawar na zdjęciach satelitarnych
Źródło wideo: CIRA/CSU &amp; JMA/JAXA
Źródło zdj. gł.: NHC
Do Ameryki Środkowej zbliża się burza tropikalna Cristina. Meteorolodzy ostrzegają, że w czwartek żywioł może przynieść ekstremalne opady deszczu, które mogą powodować powodzie i osuwiska. To już trzeci taki żywioł, jaki rozwinął się od początku sezonu huraganowego na Oceanie Spokojnym.

Jak przekazało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), obecnie Cristina znajduje się około 185 kilometrów na południowy-wschód od stolicy Salwadoru, San Salwador. Burza tropikalna przemieszcza się powoli w kierunku Ameryki Środkowej. Według prognoz w najbliższych godzinach ma uderzyć w Nikaraguę, Honduras oraz Salwador. Lokalne władze szykują się na starcie z żywiołem.

Mogą wystąpić powodzie i lawiny błotne

W najnowszym komunikacie NHC ostrzegło, że Cristina może przynieść ekstremalne opady deszczu powodujące zagrażające życiu powodzie. Z kolei na stromych terenach wzrośnie ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Według meteorologów w czwartek rano w Nikaragui, Hondurasie, Salwadorze oraz Gwatemali może spaść od 100 do 200 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 300 l/mkw. W zagrożonych krajach obowiązują ostrzeżenia przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Po dotarciu na ląd żywioł ma stopniowo słabnąć.

Cristina to już trzecia burza tropikalna w tegorocznym sezonie huraganowym na Oceanie Spokojnym. Od początku czerwca w tym rejonie świata rozwinęły się jeszcze burze tropikalne Amanda oraz Boris.

Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Cristina
Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Cristina
Źródło zdjęcia: NHC

Redagowała ast

Źródło: USA Today, NHC, NOAA
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Tagi:
burza tropikalna
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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