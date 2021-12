Burza śnieżna zasypała Seattle

- Połączenie kilkunastostopniowego mrozu i śniegu może sprawić, że drogi będą śliskie i będzie na nich niebezpiecznie - powiedziała Mary Butwin, meteorolog z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (National Weather Service) w Seattle. - To, co będziemy obserwować w ciągu najbliższych kilku dni, to bardzo niska temperatura jak na średnią dla zachodniego Waszyngtonu - dodał Butwin.