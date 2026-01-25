Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kilkanaście tysięcy odwołanych lotów, zamknięte drogi. Burza śnieżna w USA

Odwołane loty w USA przez burzę śnieżną
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Potężna burza śnieżna sunie przez Stany Zjednoczone. Jak podała stacja CNN, żywioł rozciąga się na ponad 2000 kilometrów. Z powodu gwałtownej aury odwołano kilkanaście tysięcy lotów. Zamknięto też wybrane odcinki autostrad międzystanowych. Władze apelują o pozostanie w domach.

Potężny system pogodowy, który rozciąga się na ponad 2000 kilometrów, przemieszcza się na wschód nad Stanami Zjednoczonymi. Przez cały weekend ma przynieść intensywne opady śniegu i marznącego deszczu od południowych równin i Gór Skalistych po Nową Anglię na północnym wschodzie. Do poniedziałku burza ma się rozciągnąć na ponad 3000 km.

Stan wyjątkowy

W związku z trudną sytuacją pogodową prezydent USA Donald Trump wprowadził w sobotę w 10 stanach położonych na południowym wschodzie kraju stan wyjątkowy.

Prezydent zatwierdził deklaracje dla Tennessee, Georgii, Karoliny Północnej, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjany, Missisipi, Indiany i Wirginii Zachodniej, o czym poinformował w poście na portalu Truth Social. "Bądźcie bezpieczni i ciepło się trzymajcie!" - dodał Trump.

Wcześniej w sobotę Trump zatwierdził ogłoszenie stanu wyjątkowego dla innych stanów, w tym dla Karoliny Południowej i Wirginii.

Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa

"Zostańcie w domach"

Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem zaapelowała do Amerykanów, aby "nie wyjeżdżali na drogi i, jeśli to możliwe, pozostali w domach".

- Jeśli to możliwe, zostańcie w domu, opiekujcie się członkami swoich rodzin, doglądajcie sąsiadów i współpracujcie z lokalnymi władzami, aby przetrwać tę trudną burzę - powiedziała Noem na konferencji prasowej w siedzibie Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego w Waszyngtonie.

Z powodu ujemnych temperatur w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby w kryzysie bezdomności. W czwartek burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani uruchomił "Code Blue". Procedura nakłada obowiązek przyjmowania osób bezdomnych i zapewniania im schronienia w niskich temperaturach.

Odwołane loty, zamknięte drogi

CNN relacjonuje, że w wyniku burzy śnieżnej odwołano już 14 800 lotów i liczba ta nadal rośnie.

Odwołane loty w USA przez burzę śnieżną
Odwołane loty w USA przez burzę śnieżną
Źródło: PAP/EPA/JEROME MIRON

Wybrane odcinki autostrad międzystanowych zostały zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków drogowych na obszarze objętym burzą.

Zamknięta autostrada w stanie Texas z powodu burzy śnieżnej
Zamknięta autostrada w stanie Texas z powodu burzy śnieżnej
Źródło: EPA

Z danych Poweroutage.us, portalu monitorującego dostęp do elektryczności w USA wynika, że w sobotę o godzinie 23.45 czasu wschodniego (5.45 w Polsce) w Luizjanie ponad 57 tysięcy klientów nie miało prądu, w Teksasie ponad 41 tys., a w Missisipi ponad 15 tys. Według stanowego Departamentu Zarządzania Kryzysowego w Oklahomie odnotowano około 1300 przerw w dostawie prądu. Przyczyną większości z nich był upadek gałęzi na linie energetyczne.

W Nowym Meksyku w nocy z soboty na niedzielę śnieg i lód powaliły tak wiele drzew i linii energetycznych, że ekipy odpowiedzialne za przywrócenie dostaw prądu musiały wycofać się na noc.

"Drzewa łamią się z powodu dużych opadów śniegu i wciąż spadają na linię, stwarzając bardzo niebezpieczną sytuację dla ekip" - poinformował w mediach społecznościowych zakład energetyczny Otero County Electric Cooperative w Nowym Meksyku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEROME MIRON

Udostępnij:
TAGI:
USAŚniegNowy JorkZimaburza
Czytaj także:
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Niebezpieczna ślizgawica. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
Prognoza
Indonezyjskie służby przeszukują obszar osuwiska na Jawie
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Kilkadziesiąt osób wciąż poszukiwanych
Świat
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
Świat
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
Prognoza
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
Świat
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to idealne miejsce na ferie zimowe
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
Prognoza
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
Prognoza
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
Świat
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Świat
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
Świat
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
Świat
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
Prognoza
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty
Świat
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
Gołoledź
Pogoda taka, że RCB prosi o ograniczenie podróży
Drzewo pęknięte na skutek mrozu
Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
34 min
pc
Najdroższa rakieta NASA i presja czasu. Wyścig o Księżyc znów przyspiesza
KIJEK W KOSMOSIE
Powódź
Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość
Świat
shutterstock_2392113249
Zimna noc, lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Mokry śnieg
Antycyklon słabnie. Prognoza pogody na weekend
Prognoza

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom