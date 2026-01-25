Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Potężny system pogodowy, który rozciąga się na ponad 2000 kilometrów, przemieszcza się na wschód nad Stanami Zjednoczonymi. Przez cały weekend ma przynieść intensywne opady śniegu i marznącego deszczu od południowych równin i Gór Skalistych po Nową Anglię na północnym wschodzie. Do poniedziałku burza ma się rozciągnąć na ponad 3000 km.

Stan wyjątkowy

W związku z trudną sytuacją pogodową prezydent USA Donald Trump wprowadził w sobotę w 10 stanach położonych na południowym wschodzie kraju stan wyjątkowy.

Prezydent zatwierdził deklaracje dla Tennessee, Georgii, Karoliny Północnej, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjany, Missisipi, Indiany i Wirginii Zachodniej, o czym poinformował w poście na portalu Truth Social. "Bądźcie bezpieczni i ciepło się trzymajcie!" - dodał Trump.

Wcześniej w sobotę Trump zatwierdził ogłoszenie stanu wyjątkowego dla innych stanów, w tym dla Karoliny Południowej i Wirginii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa

"Zostańcie w domach"

Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem zaapelowała do Amerykanów, aby "nie wyjeżdżali na drogi i, jeśli to możliwe, pozostali w domach".

- Jeśli to możliwe, zostańcie w domu, opiekujcie się członkami swoich rodzin, doglądajcie sąsiadów i współpracujcie z lokalnymi władzami, aby przetrwać tę trudną burzę - powiedziała Noem na konferencji prasowej w siedzibie Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego w Waszyngtonie.

Z powodu ujemnych temperatur w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby w kryzysie bezdomności. W czwartek burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani uruchomił "Code Blue". Procedura nakłada obowiązek przyjmowania osób bezdomnych i zapewniania im schronienia w niskich temperaturach.

Odwołane loty, zamknięte drogi

CNN relacjonuje, że w wyniku burzy śnieżnej odwołano już 14 800 lotów i liczba ta nadal rośnie.

Odwołane loty w USA przez burzę śnieżną Źródło: PAP/EPA/JEROME MIRON

Wybrane odcinki autostrad międzystanowych zostały zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków drogowych na obszarze objętym burzą.

Zamknięta autostrada w stanie Texas z powodu burzy śnieżnej Źródło: EPA

Z danych Poweroutage.us, portalu monitorującego dostęp do elektryczności w USA wynika, że w sobotę o godzinie 23.45 czasu wschodniego (5.45 w Polsce) w Luizjanie ponad 57 tysięcy klientów nie miało prądu, w Teksasie ponad 41 tys., a w Missisipi ponad 15 tys. Według stanowego Departamentu Zarządzania Kryzysowego w Oklahomie odnotowano około 1300 przerw w dostawie prądu. Przyczyną większości z nich był upadek gałęzi na linie energetyczne.

W Nowym Meksyku w nocy z soboty na niedzielę śnieg i lód powaliły tak wiele drzew i linii energetycznych, że ekipy odpowiedzialne za przywrócenie dostaw prądu musiały wycofać się na noc.

"Drzewa łamią się z powodu dużych opadów śniegu i wciąż spadają na linię, stwarzając bardzo niebezpieczną sytuację dla ekip" - poinformował w mediach społecznościowych zakład energetyczny Otero County Electric Cooperative w Nowym Meksyku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD