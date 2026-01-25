Potężny system pogodowy, który rozciąga się na ponad 2000 kilometrów, przemieszcza się na wschód nad Stanami Zjednoczonymi. Przez cały weekend ma przynieść intensywne opady śniegu i marznącego deszczu od południowych równin i Gór Skalistych po Nową Anglię na północnym wschodzie. Do poniedziałku burza ma się rozciągnąć na ponad 3000 km.
Stan wyjątkowy
W związku z trudną sytuacją pogodową prezydent USA Donald Trump wprowadził w sobotę w 10 stanach położonych na południowym wschodzie kraju stan wyjątkowy.
Prezydent zatwierdził deklaracje dla Tennessee, Georgii, Karoliny Północnej, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjany, Missisipi, Indiany i Wirginii Zachodniej, o czym poinformował w poście na portalu Truth Social. "Bądźcie bezpieczni i ciepło się trzymajcie!" - dodał Trump.
Wcześniej w sobotę Trump zatwierdził ogłoszenie stanu wyjątkowego dla innych stanów, w tym dla Karoliny Południowej i Wirginii.
"Zostańcie w domach"
Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem zaapelowała do Amerykanów, aby "nie wyjeżdżali na drogi i, jeśli to możliwe, pozostali w domach".
- Jeśli to możliwe, zostańcie w domu, opiekujcie się członkami swoich rodzin, doglądajcie sąsiadów i współpracujcie z lokalnymi władzami, aby przetrwać tę trudną burzę - powiedziała Noem na konferencji prasowej w siedzibie Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego w Waszyngtonie.
Z powodu ujemnych temperatur w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby w kryzysie bezdomności. W czwartek burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani uruchomił "Code Blue". Procedura nakłada obowiązek przyjmowania osób bezdomnych i zapewniania im schronienia w niskich temperaturach.
Odwołane loty, zamknięte drogi
CNN relacjonuje, że w wyniku burzy śnieżnej odwołano już 14 800 lotów i liczba ta nadal rośnie.
Wybrane odcinki autostrad międzystanowych zostały zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków drogowych na obszarze objętym burzą.
Z danych Poweroutage.us, portalu monitorującego dostęp do elektryczności w USA wynika, że w sobotę o godzinie 23.45 czasu wschodniego (5.45 w Polsce) w Luizjanie ponad 57 tysięcy klientów nie miało prądu, w Teksasie ponad 41 tys., a w Missisipi ponad 15 tys. Według stanowego Departamentu Zarządzania Kryzysowego w Oklahomie odnotowano około 1300 przerw w dostawie prądu. Przyczyną większości z nich był upadek gałęzi na linie energetyczne.
W Nowym Meksyku w nocy z soboty na niedzielę śnieg i lód powaliły tak wiele drzew i linii energetycznych, że ekipy odpowiedzialne za przywrócenie dostaw prądu musiały wycofać się na noc.
"Drzewa łamią się z powodu dużych opadów śniegu i wciąż spadają na linię, stwarzając bardzo niebezpieczną sytuację dla ekip" - poinformował w mediach społecznościowych zakład energetyczny Otero County Electric Cooperative w Nowym Meksyku.
