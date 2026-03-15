Świat

Strefa Gazy. Niebo zrobiło się pomarańczowe. "Nasze życie to ciągła męka"

Burza piaskowa
Burza piaskowa przeszła przez Strefę Gazy
Burza piaskowa przeszła przez południową i centralną część Strefy Gazy, gdzie znajdują się obozy dla uchodźców. Tysiące przesiedlonych Palestyńczyków walczyło o zabezpieczenie swoich prowizorycznych domów w obliczu silnego wiatru.

Niebo nad Strefą Gazy zrobiło się pomarańczowe. Wszystko przez burzę piaskową, która uderzyła w sobotę w miasta Chan Junus i Gazę, niszcząc namioty i rozrzucając dobytek przesiedlonych Palestyńczyków. Ludzie dotknięci wojną apelują o pomoc i tłumaczą, że żywioł uniemożliwił im najbardziej podstawowe życiowe czynności.

- Nasze życie to ciągła męka. Ten potężny wiatr był nie do zniesienia. Za każdym razem, gdy mocno wieje, podrywa nam namiot. Cierpimy z każdym podmuchem - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Mouhamed Abu Harbid, który mieszka w obozie dla uchodźców. - Jak mamy spać? Jak mamy żyć? Jak sobie radzić? Nie wiem, jak w takich warunkach można się umyć. Łaźnie się zawaliły, wszystko się wali. Całe życie nam się rozpada. Namioty to nasze jedyne schronienie. Bez nich nie mamy już nic. Wszystko przykrył piach - dodał.

Burza piaskowa spowiła część Strefy Gazy
Burza piaskowa spowiła część Strefy Gazy
Burza piaskowa przeszła przez Strefę Gazy

Burzy towarzyszył silny wiatr, który porywał wszystko na swojej drodze. Piach pokrył materace, koce i zapasy, a prowizoryczne łazienki się rozpadły.

- Zimą woda kapała nam na głowy, a teraz wszystko porywa wiatr - powiedział Ibrahim Jarghoun. - Wojna trwa już trzeci rok. Naprawdę, to jest nie do zniesienia. Jesteśmy tak zmęczeni, spójrzcie na nas, niech ktoś się zlituje. To, co tu się dzieje, to kompletne bezprawie - dodał.

Chociaż zawieszenie broni w Strefie Gazy weszło w życie w październiku 2025 roku, to od tego czasu ataki Izraela nie ustają - zauważa Reuters. Według palestyńskich urzędników, od czasu izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran 28 lutego, w Strefie Gazy zginęły 23 osoby.

Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, ynetnews.com

burzaStrefa GazyKonflikt na Bliskim Wschodzie
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas duży zwrot
Prognoza
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Front nad Polską. Mogą pojawić się burze
Prognoza
wiewiorka wiewiorki AdobeStock_610078592
Są agresywniejsze w parkach niż w lasach. Dlaczego?
Ciekawostki
USA
Spadło prawie pół metra śniegu. Megaburza zagraża Amerykanom
Świat
Deszcz, parasole
Opady przewędrują nad krajem. Może nawet zagrzmieć
Prognoza
Pracownicy uciekli z koparki w ostatniej chwili
Masy błota porwały koparkę. Nagranie
Świat
Lekki deszcz, noc
Nocą lokalnie może popadać, w dzień - zagrzmieć
Prognoza
Lis znajduje się pod opieką Bronx Zoo
Lis przepłynął ocean i trafił do zoo w Nowym Jorku
Ciekawostki
Dwie strefy opadów w poniedziałek 16.03 nad Polską wg modelu GFS
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Sypnęło śniegiem. Utrudnienia na ważnej europejskiej trasie
Świat
shutterstock_2708086565_1
Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"
Polska
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Dziesiątki ofiar, trzydniowa żałoba narodowa
Świat
Burza Kona na Hawajach
Burza nawiedziła turystyczny raj
Świat
Zorza polarna, Nakielnica (Łódzkie)
Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską
Polska
Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Nauka
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Prognoza
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
