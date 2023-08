Huraganowy wiatr kontra turystyczny raj. Tysiące osób nie mogą opuścić wyspy

W niedzielę nad Majorką przeszła gwałtowna burza . Przyniosła ze sobą ulewy i wiatr rozwijający w porywach prędkość do 100 kilometrów na godzinę. Utrudnienia po burzy dotykają mieszkańców i turystów także w poniedziałek.

Odwołane loty, koczowanie na lotnisku

Jak poinformowała odpowiedzialna za obsługę hiszpańskich lotnisk spółka AENA, do poniedziałkowego popołudnia nie doszło do skutku lub zostało odwołanych ponad 100 połączeń lotniczych z lub na Majorkę. Przedstawiciele spółki potwierdzili, że część zaplanowanych na poniedziałek rano lotów jest opóźnionych o ponad 7 godzin.

Przedstawiciele AENA sprecyzowali, że na lotnisku w Palmie, największym mieście Majorki, doszło do odwołania 56 lotów, głównie do Hiszpanii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Turyści, którzy mieli w planach wylot do domu, koczowali na lotnisku - w budynku od rana oczekiwały tysiące ludzi. W poniedziałek aura ma być spokojniejsza, chociaż w niektórych regionach wciąż obowiązują alerty przed silnym wiatrem i ulewami.