Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi

Goretti panoszy się po Wielkiej Brytanii
Brytyjczycy zmagają się ze śnieżycami
Źródło: Reuters
Burza Goretti nie odpuszcza. Żywioł sparaliżował transport w Wielkiej Brytanii i Francji. Kilka osób zostało rannych, występują przerwy w dostawie prądu oraz w ruchu kolejowym.

Burza Goretti od czwartkowego popołudnia paraliżuje życie części mieszkańców Wielkiej Brytanii i północno-zachodniej Francji. Żywioł przyniósł wichury, intensywne opady deszczu i śniegu oraz lokalne podtopienia. Władze apelują o szczególną ostrożność, a w części regionów obowiązywał najwyższy, czerwony stopień ostrzeżeń meteorologicznych.

Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii
Źródło: Reuters
Wielką Brytanię przykrył śnieg
Wielką Brytanię przykrył śnieg
Źródło: Reuters

Atak zimy w wielu częściach Wielkiej Brytanii

W południowo-zachodniej Anglii czerwone alerty oznaczały bezpośrednie zagrożenie dla życia mieszkańców. W hrabstwie Kornwalia zamknięto około 100 szkół, a połączenia kolejowe wstrzymano od czwartkowego popołudnia do rana w piątek. Ze względu na trudne warunki nie zorganizowano transportu zastępczego. Na położonych niedaleko francuskich wybrzeży Wyspach Normandzkich czasowo zawieszono działalność wszystkich lotnisk.

W północnej Walii i w środkowo-zachodniej Anglii w hrabstwie West Midlands wprowadzono pomarańczowe alerty w związku z intensywnymi opadami śniegu, które powodują utrudnienia w ruchu i mogą doprowadzić do przerw w dostawach prądu. Synoptycy ostrzegają również przed ryzykiem zejścia lawin w Walii. W Szkocji oraz północno-wschodniej Anglii obowiązują żółte ostrzeżenia związane z oblodzeniem i śnieżycami. Meteorolodzy prognozują dalsze ulewy i lokalne podtopienia - zwłaszcza na południu kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka

Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka

Arleta Unton-Pyziołek
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię

Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię

We Francji służby interweniowały ponad 400 razy

We Francji burze najbardziej dały się we znaki północno-zachodnim regionom kraju. W departamencie Manche prędkość wiatru osiągała aż 213 km/h. Osiem osób zostało rannych, z czego dwie trafiły do szpitala. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował w piątek rano, że nadal ponad 60 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu, choć wcześniej liczba pozbawionych elektryczności domów sięgała 380 tysięcy - głównie w Normandii.

Francuskie służby ratunkowe interweniowały ponad 400 razy. Wezwania dotyczyły głównie powalonych drzew i podtopień w departamencie Sekwana Nadmorska. W wielu miejscowościach wiatr uszkodził linie energetyczne i infrastrukturę drogową. Ruch kolejowy na północy Francji został poważnie zakłócony - żaden pociąg nie wyjechał w piątek rano z paryskiego dworca Saint-Lazare.

Goretti wciąż przemieszcza się nad kontynentem, przynosząc gwałtowne zjawiska pogodowe i utrudnienia komunikacyjne. Meteorolodzy ostrzegają, że silny wiatr i intensywne opady mogą utrzymać się jeszcze przez kolejne dni.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wielka BrytaniaburzaFrancja
