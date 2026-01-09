Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi

Brytyjczycy zmagają się ze śnieżycami Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burza Goretti od czwartkowego popołudnia paraliżuje życie części mieszkańców Wielkiej Brytanii i północno-zachodniej Francji. Żywioł przyniósł wichury, intensywne opady deszczu i śniegu oraz lokalne podtopienia. Władze apelują o szczególną ostrożność, a w części regionów obowiązywał najwyższy, czerwony stopień ostrzeżeń meteorologicznych.

Goretti w Wielkiej Brytanii Źródło: Reuters

Wielką Brytanię przykrył śnieg Źródło: Reuters

Atak zimy w wielu częściach Wielkiej Brytanii

W południowo-zachodniej Anglii czerwone alerty oznaczały bezpośrednie zagrożenie dla życia mieszkańców. W hrabstwie Kornwalia zamknięto około 100 szkół, a połączenia kolejowe wstrzymano od czwartkowego popołudnia do rana w piątek. Ze względu na trudne warunki nie zorganizowano transportu zastępczego. Na położonych niedaleko francuskich wybrzeży Wyspach Normandzkich czasowo zawieszono działalność wszystkich lotnisk.

W północnej Walii i w środkowo-zachodniej Anglii w hrabstwie West Midlands wprowadzono pomarańczowe alerty w związku z intensywnymi opadami śniegu, które powodują utrudnienia w ruchu i mogą doprowadzić do przerw w dostawach prądu. Synoptycy ostrzegają również przed ryzykiem zejścia lawin w Walii. W Szkocji oraz północno-wschodniej Anglii obowiązują żółte ostrzeżenia związane z oblodzeniem i śnieżycami. Meteorolodzy prognozują dalsze ulewy i lokalne podtopienia - zwłaszcza na południu kraju.

We Francji służby interweniowały ponad 400 razy

We Francji burze najbardziej dały się we znaki północno-zachodnim regionom kraju. W departamencie Manche prędkość wiatru osiągała aż 213 km/h. Osiem osób zostało rannych, z czego dwie trafiły do szpitala. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował w piątek rano, że nadal ponad 60 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu, choć wcześniej liczba pozbawionych elektryczności domów sięgała 380 tysięcy - głównie w Normandii.

Francuskie służby ratunkowe interweniowały ponad 400 razy. Wezwania dotyczyły głównie powalonych drzew i podtopień w departamencie Sekwana Nadmorska. W wielu miejscowościach wiatr uszkodził linie energetyczne i infrastrukturę drogową. Ruch kolejowy na północy Francji został poważnie zakłócony - żaden pociąg nie wyjechał w piątek rano z paryskiego dworca Saint-Lazare.

Goretti wciąż przemieszcza się nad kontynentem, przynosząc gwałtowne zjawiska pogodowe i utrudnienia komunikacyjne. Meteorolodzy ostrzegają, że silny wiatr i intensywne opady mogą utrzymać się jeszcze przez kolejne dni.