Zerwane dachy i podejrzenie trąby powietrznej pod Manchesterem

Nie ma potwierdzenia

"Chociaż nie mamy jeszcze danych z wizji lokalnej, które by to potwierdziły, obecność tych cech sugeruje, że na powierzchni ziemi mogła pojawić się trąba powietrzna" - przekazali meteorolodzy w mediach społecznościowych.

Szkody w Stalybridge

Zalane tory, rozerwany pociąg

W Szkocji warunki pogodowe poważnie utrudniły transport, zarówno kolejowy, jak i kołowy. Do szczególnie niebezpiecznego wypadku doszło w okolicach miejscowości Broughty Ferry. Pociąg jadący z Dundee do Glasgow zderzył się z drzewem, które wbiło się głęboko w kabinę. Maszynista nie odniósł obrażeń, a dzięki jego szybkiej reakcji nic nie stało się również pasażerom.

Wiele godzin w zaspach

Trudna sytuacja panowała na drodze A82, gdzie silny wiatr przewrócił drzewa i latarnie. Niektóre drogi zostały podtopione, woda wdarła się również na ulice miast. Jak podał portal "The Guardian", zerwane linie wysokiego napięcia doprowadziły natomiast do przerw w dostawie energii elektrycznej do tysięcy odbiorców - w środową noc prądu nie było w 16 tysiącach gospodarstw domowych, a usunięcie awarii może potrwać do 48 godzin.