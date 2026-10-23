Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Burza Austen dotarła do Wielkiej Brytanii. Brak prądu, utrudnienia na kolei

|
Austen w Wielkiej Brytanii
Burza Austen dotarła do Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Burza Austen przyniosła do Wielkiej Brytanii porywisty wiatr i sztorm na morzu. Były takie miejsca, gdzie prędkość wiatru przekraczała 130 kilometrów na godzinę. Kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych jest pozbawionych prądu. Groźnie ma być przez cały weekend, bo do kraju zmierza Boelo, czyli kolejna burza.

Austen to pierwsza nazwana w tym sezonie burza, która dotarła do Wielkiej Brytanii. Jak przekazała stacja BBC, w piątek około godziny 6 lokalnego czasu w rejonie portu lotniczego Jersey na wyspie o tej samej nazwie zarejestrowano porywy wiatru osiągające prędkość 135 kilometrów na godzinę. W okolicach wyspy St Mary's w archipelagu Silly porywy rozpędzały się zaś do około 120 km/h.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tajfun Champi już blisko Tajwanu. Nie żyje jedna osoba

Według prognoz porywy wiatru w piątek mogą osiągać miejscami do 90 km/h. Dla południowej części Wysp Brytyjskich brytyjska służba pogodowa Met Office na piątek wydała żółte alarmy przed silnym wiatrem, a dla części północnych regionów - przed deszczem.

Kilkanaście tysięcy gospodarstw bez prądu

Żywioł przynosi spore utrudnienia. Operator energii elektrycznej National Grid przekazał po południu, że około 18 tysięcy gospodarstw w Anglii i Walii nie ma prądu.

W hrabstwach Kornwalia i Devon na tory kolejowe spadły połamane drzewa, co doprowadziło do utrudnień w kursowaniu pociągów. Niektóre połączenia zostały odwołane.

Sztorm i wietrzna pogoda

Wietrzna i deszczowa pogoda doprowadziła do zawalenia się do morza części zabytkowego molo West Pier w mieście Brighton. Molo otwarto po raz pierwszy w 1866 roku, ale zostało zamknięte w 1975 roku i stopniowo popadało w ruinę. Jak podaje BBC, dla niektórych ta konstrukcja stała się jednak symbolem miasta.

Stephen Royle mieszka blisko molo. W rozmowie z brytyjskim nadawcą relacjonował zniszczenia poczynione przez sztorm.

- To pierwsza rzecz, którą widzę, gdy codziennie wyglądam przez okno. Jestem zszokowany tym, jak duża część mola znalazła się w morzu. Nadciągające fale były ogromne. Szkoda - relacjonował Royle.

>>> SPRAWDŹ TEŻ: Francja. Rekordowe ulewy, na horyzoncie kolejna burza

W prognozach widać kolejne zagrożenie

Groźna pogoda na Wyspach tak szybko się nie skończy. Meteorolodzy z Met Office już wydali ostrzeżenia przed kolejną burzą - Boelo, która ma dotrzeć do kraju w sobotę. Tym razem żywioł ma przynieść silny wiatr w Irlandii Północnej, Szkocji i niektórych obszarach północnej Anglii. Wydano już ostrzeżenia nawet drugiego stopnia, które mają obowiązywać od wieczora w sobotę do wieczora w niedzielę lokalnego czasu.

Źródło: BBC, Met Office, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wielka Brytania
Czytaj także:
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co mówi prognoza na 1 listopada?
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co modele pokazują na 1 listopada
Prognoza
Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Champi
Zawracają turystów ze szlaków, ewakuują ludność. Zbliża się Champi
Świat
Budynek w Meksyku przechylony przez huragany i burze
Apartamentowiec przechylił się o ponad 25 stopni. Wybudowano go nielegalnie
Świat
deszcz parasol shutterstock_1598345344
Pogoda na weekend. IMGW miejscami planuje wydać ostrzeżenia
Prognoza
Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Tybecie
16 osób nie żyje, runęło kilkaset budynków
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Grad uszkadzał auta w Arizonie
"I nagle bum, pękło tuż przy mnie"
Świat
Trzęsienie ziemi w Tybecie
Ludzie uciekali w panice, pękały ściany budynków
Świat
Kogut Martin od ośmiu lat czeka na swojego zmarłego właściciela
Kogut czeka pod szpitalem na zmarłego właściciela
Świat
Ulewy, deszcz
Dotrze do nas atlantycki sztorm
Prognoza
Straż pożarna interweniowała przy zalaniach, Włochy
Zginął 46-letni żołnierz. Załamanie pogody we Włoszech ma poważne konsekwencje
Świat
Wędrówka opadów deszczu w czwartek
Gdzie spadło najwięcej deszczu i gdzie go jeszcze dopada
Prognoza
19 min
pc
Niepokojący pościg na orbicie. Jaki był cel rosyjskiej operacji?
TVN24
Zalane osiedle w departamencie Delta Rodanu
W sześć godzin spadło na nich kilkaset litrów na metr kwadratowy deszczu
Świat
Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busanie
Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
Świat
Kometa C/2026 S1 na obrazie z teleskopu Euclid
Badał ciemną materię. Zauważył jasny ślad
Nauka
Tajfun Champi spowodował utrudnienia na lotnisku w Tajpej
Tajfun Champi odwołał loty i zagraża manewrom wojskowym
Świat
Miejsce uwalniania szkodliwej substancji w Toledo, Ohio
W Ohio wybuchł zbiornik z chemikaliami. 60 osób trafiło na obserwację
Świat
Pierwsza z planetoid przeleci w sobotę, druga w niedzielę
Trzy planetoidy nazwane na cześć Polaków
Nauka
Jesień, Łańcut
"To jest niezwykłe popołudnie". Takie ciepło nie potrwa długo
Prognoza
Służby uwolniły rekina, który utknął w południowokoreańskim mieście Busan
Przez miesiąc był celebrytą. Służby uwolniły rekina
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Idzie zmiana. Pogoda mocno się pogorszy
Prognoza
Przed nami deszcz meteorytów
Za nami maksimum roju Orionidów
Ciekawostki
Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Champi szaleje. To najsilniejsza burza tego roku
Świat
Autobusy na zalanych drogach w Marsylii we wtorek 20.10.26
Zalane ulice i autostrady. "Jakbyśmy jechali przez rzekę"
Świat
Plantacje palmy olejowej na wyspie Borneo
Wyszedł do pracy, znalazł metalowe szczątki
Świat
Rękaw wiatrowy pomiar lotnictwo shutterstock_2411289041
Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw. Silnie wieje
Prognoza
Burza Austen zbliża się do Wielkiej Brytanii
Austen jest pierwsza na liście. Idzie na Wielką Brytanię
Świat
Pszczoły
Pszczoły obsiadły auto. Były na nim tak długo, że kierowca poszedł spać
Ciekawostki
Głaz spadł na samochód w południowej Hiszpanii
Ogromny głaz spadł na samochód i zabił jedną osobę
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom