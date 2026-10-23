Świat Burza Austen dotarła do Wielkiej Brytanii. Brak prądu, utrudnienia na kolei Damian Dziugieł |

Burza Austen dotarła do Wielkiej Brytanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Austen to pierwsza nazwana w tym sezonie burza, która dotarła do Wielkiej Brytanii. Jak przekazała stacja BBC, w piątek około godziny 6 lokalnego czasu w rejonie portu lotniczego Jersey na wyspie o tej samej nazwie zarejestrowano porywy wiatru osiągające prędkość 135 kilometrów na godzinę. W okolicach wyspy St Mary's w archipelagu Silly porywy rozpędzały się zaś do około 120 km/h.

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Według prognoz porywy wiatru w piątek mogą osiągać miejscami do 90 km/h. Dla południowej części Wysp Brytyjskich brytyjska służba pogodowa Met Office na piątek wydała żółte alarmy przed silnym wiatrem, a dla części północnych regionów - przed deszczem.

Kilkanaście tysięcy gospodarstw bez prądu

Żywioł przynosi spore utrudnienia. Operator energii elektrycznej National Grid przekazał po południu, że około 18 tysięcy gospodarstw w Anglii i Walii nie ma prądu.

W hrabstwach Kornwalia i Devon na tory kolejowe spadły połamane drzewa, co doprowadziło do utrudnień w kursowaniu pociągów. Niektóre połączenia zostały odwołane.

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Sztorm i wietrzna pogoda

Wietrzna i deszczowa pogoda doprowadziła do zawalenia się do morza części zabytkowego molo West Pier w mieście Brighton. Molo otwarto po raz pierwszy w 1866 roku, ale zostało zamknięte w 1975 roku i stopniowo popadało w ruinę. Jak podaje BBC, dla niektórych ta konstrukcja stała się jednak symbolem miasta.

Stephen Royle mieszka blisko molo. W rozmowie z brytyjskim nadawcą relacjonował zniszczenia poczynione przez sztorm.

- To pierwsza rzecz, którą widzę, gdy codziennie wyglądam przez okno. Jestem zszokowany tym, jak duża część mola znalazła się w morzu. Nadciągające fale były ogromne. Szkoda - relacjonował Royle.

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W prognozach widać kolejne zagrożenie

Groźna pogoda na Wyspach tak szybko się nie skończy. Meteorolodzy z Met Office już wydali ostrzeżenia przed kolejną burzą - Boelo, która ma dotrzeć do kraju w sobotę. Tym razem żywioł ma przynieść silny wiatr w Irlandii Północnej, Szkocji i niektórych obszarach północnej Anglii. Wydano już ostrzeżenia nawet drugiego stopnia, które mają obowiązywać od wieczora w sobotę do wieczora w niedzielę lokalnego czasu.

Another storm is on the way for the UK as we head into the weekend ⚠️#StormBoelo will bring damaging winds with disruption expected, stay #WeatherAware



Latest info 👉 https://t.co/TfU9Ok8qZD pic.twitter.com/gR56JRT46U — Met Office (@metoffice) October 23, 2026 Rozwiń