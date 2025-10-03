Amy uderzyła w Wyspy Brytyjskie. Zginęła jedna osoba

Wiatr towarzyszący burzy Amy, pierwszej w tegorocznym sezonie jesiennym, osiąga w porywach do 148 kilometrów na godzinę - taką prędkość odnotowano w rejonie przylądka Malin Head w Irlandii.
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w Irlandii i Wielkiej Brytanii
Jak podaje stacja BBC, żywioł dotarł do Wielkiej Brytanii przynosząc ze sobą ulewne deszcze. Brytyjska służba pogodowa Met Office wydała pomarańczowe ostrzeżenia na północy kraju przed silnym wiatrem. W pozostałych regionach obowiązują żółte alarmy. Eksperci spodziewają się wiatru, który w porywach może dochodzić do nawet 160 kilometrów na godzinę.
W Irlandii również obowiązują alarmy przed gwałtowną aurą. Meteorolodzy z Met Éireann wydali pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla hrabstw Donegal, Leitrim i Sligo. Eksperci przekazali, że silne porywy wiatru mogą spowodować dalsze uszkodzenia osłabionych już konstrukcji, powalić drzewa, uszkodzić linie energetyczne, a nawet spowodować przerwy w dostawie prądu.
Zginął mężczyzna
W piątek w irlandzkim mieście Letterkenny zginął w wypadku mężczyzna w wieku około 40 lat. Jak pisze BBC powołując się na lokalną policję, był to "incydent związany z pogodą".
W piątek w Glasgow w Szkocji z powodu silnego wiatru zawalił się opuszczony budynek.
Burza Amy w Irlandii. Brak prądu, odwołane loty
Irlandzki operator energii elektrycznej ESB Networks poinformował, że w piątek około 180 tysięcy domów, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw zostało pozbawionych prądu, głównie w hrabstwach Galway, Mayo, Roscommon, Sligo, Leitrim, Cavan i Donegal. W Irlandii Północnej prądu nie miało około 50 tysięcy odbiorców. Znaczne ryzyko wystąpienia powodzi ogłoszono w południowo-zachodniej, zachodniej i północno-zachodniej części Irlandii.
Wszystkie linie kolejowe w Irlandii Północnej zostały zamknięte, a ScotRail poinformował, że wszystkie połączenia z Glasgow Central zostały zawieszone co najmniej do soboty do godziny 14 czasu lokalnego. Niektóre mosty drogowe na Wyspach są zamknięte lub wprowadzono ograniczenia dla pojazdów. Nie kursują promy.
Silny wiatr spowodował odwołanie w piątek 58 lotów z Dublina, a kolejne dziewięć samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska.
Irlandzkie służby odnotowały liczne utrudnienia na drogach związanych z powalonymi drzewami, uszkodzenia sieci kolejowych i lokalne podtopienia.
