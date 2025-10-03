Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu

Skutki burzy Amy
Prognozowany wiatr związany z burzą Amy
Źródło: Ventusky.com
Do Irlandii dotarła burza Amy. Silny wiatr łamie drzewa, bez prądu jest ponad 200 tysięcy odbiorców. Gwałtowna pogoda powoduje też utrudnienia na lotniskach.

Wiatr towarzyszący burzy Amy, pierwszej w tegorocznym sezonie jesiennym, osiąga w porywach do 148 kilometrów na godzinę - taką prędkość odnotowano w rejonie przylądka Malin Head. Z południowo-zachodniego wybrzeża żywioł kieruje się w stronę Irlandii Północnej oraz dalej do Szkocji, gdzie według meteorologów ma dotrzeć w nocy z piątku na sobotę.

Burza Amy w Irlandii. Brak prądu, odwołane loty

Irlandzki operator energii elektrycznej ESB Networks poinformował, że w piątek 234 tys. domów, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw zostało pozbawionych prądu, głównie w hrabstwach Galway, Mayo, Roscommon, Sligo, Leitrim, Cavan i Donegal. Awarie mogą potrwać przez całą noc.

Silny wiatr spowodował odwołanie 58 lotów z Dublina, a kolejne dziewięć samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska.

Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii

Burza Amy. Powalone drzewa, uszkodzone sieci kolejowe

Irlandzkie służby odnotowały liczne utrudnienia na drogach związanych z powalonymi drzewami, uszkodzenia sieci kolejowych i lokalne podtopienia.

Biuro meteorologiczne Met Eireann ogłosiło pomarańczowe ostrzeżenie dla miast Donegal, Leitrim, Sligo, Mayo, Galway, Clare i Roscommon. Pozostała część kraju objęta jest żółtym ostrzeżeniem przed silnym wiatrem wiejącym z zachodu.

Amy ma objąć w nocy z piątku na sobotę północne i zachodnie części Szkocji. W związku z nadejściem żywiołu zamknięto wcześniej szkoły, odwołano także rejsy promów między wyspami. Synoptycy przewidują, że wiatr może w porywach osiągnąć nawet 160 km/h.

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, RTE

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Fingalcoco

Udostępnij:
TAGI:
Irlandiaburza
Czytaj także:
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Silny wiatr w nocy
Będzie wiać. Alarmy IMGW dla czterech województw
Prognoza
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
Prognoza
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
Świat
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
Prognoza
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica