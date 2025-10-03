Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu

Prognozowany wiatr związany z burzą Amy Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wiatr towarzyszący burzy Amy, pierwszej w tegorocznym sezonie jesiennym, osiąga w porywach do 148 kilometrów na godzinę - taką prędkość odnotowano w rejonie przylądka Malin Head. Z południowo-zachodniego wybrzeża żywioł kieruje się w stronę Irlandii Północnej oraz dalej do Szkocji, gdzie według meteorologów ma dotrzeć w nocy z piątku na sobotę.

Burza Amy w Irlandii. Brak prądu, odwołane loty

Irlandzki operator energii elektrycznej ESB Networks poinformował, że w piątek 234 tys. domów, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw zostało pozbawionych prądu, głównie w hrabstwach Galway, Mayo, Roscommon, Sligo, Leitrim, Cavan i Donegal. Awarie mogą potrwać przez całą noc.

Silny wiatr spowodował odwołanie 58 lotów z Dublina, a kolejne dziewięć samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska.

#StormAmy tracking NE ➡️provisional data showing highest wind gust reached 148km/h in Malin Head⬇️



⚠️Orange wind warning still in effect for Connacht, Clare, Donegal until 22:00, transitioning into a yellow warning for all Ireland until 00:00 tonight🌬️



ℹ️https://t.co/w5QtJ1V6un pic.twitter.com/sl6nuH5Tb2 — Met Éireann (@MetEireann) October 3, 2025 Rozwiń

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii

Burza Amy. Powalone drzewa, uszkodzone sieci kolejowe

Irlandzkie służby odnotowały liczne utrudnienia na drogach związanych z powalonymi drzewami, uszkodzenia sieci kolejowych i lokalne podtopienia.

Biuro meteorologiczne Met Eireann ogłosiło pomarańczowe ostrzeżenie dla miast Donegal, Leitrim, Sligo, Mayo, Galway, Clare i Roscommon. Pozostała część kraju objęta jest żółtym ostrzeżeniem przed silnym wiatrem wiejącym z zachodu.

Amy ma objąć w nocy z piątku na sobotę północne i zachodnie części Szkocji. W związku z nadejściem żywiołu zamknięto wcześniej szkoły, odwołano także rejsy promów między wyspami. Synoptycy przewidują, że wiatr może w porywach osiągnąć nawet 160 km/h.