Burmistrz Derny aresztowany w związku z zawaleniem się tam

Tamy nie zostały poddane konserwacji

W ubiegłym tygodniu władze we wschodniej Libii zabroniły dziennikarzom wjazdu do Derny, argumentując, że duża liczba reporterów utrudnia prace ekip ratunkowych.

- Jest to próba stworzenia lepszych warunków dla drużyn ratowniczych, aby mogły przeprowadzić prace sprawniej i bardziej wydajnie - powiedział Hiczem Abu Czkiuat, minister lotnictwa cywilnego we wschodniolibijskiej administracji. Przesłuchanie i uwięzienie urzędników to pierwszy kluczowy krok głównego prokuratora w celu przeprowadzenia śledztwa - przekazała agencja Associated Press. Będzie ono utrudnione ze względu na wieloletnie podziały w kraju - dodała.