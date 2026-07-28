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Bułgaria. Statek wycieczkowy na mieliźnie. Pasażerów ewakuowała straż graniczna

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Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii
Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bułgarii/mvr.bg
Statek wycieczkowy ugrzązł na mieliźnie na Dunaju w Bułgarii. Na pokładzie zabrakło żywności i wody pitnej, przez co konieczna była ewakuacja pasażerów. Niski stan wody w rzece daje się we znaki także w innych krajach.

Jak poinformowały lokalne władze, pływający pod szwajcarską banderą statek wycieczkowy "Viking Ullur" osiadł na mieliźnie w pobliżu miasta Widyń. Jednostka, przewożąca 186 pasażerów oraz 52 członków załogi, ugrzęzła w płytkiej wodzie około godziny 2 czasu lokalnego. Planowo miała zacumować w porcie w Widyniu, by uzupełnić zapasy, ale utknęła na mieliźnie przed dotarciem na miejsce.

Ewakuacja pasażerów

Bułgarska agencja informacyjna BTA przekazała, że na statku zabrakło żywności i wody pitnej. Operator rejsów wysłał na miejsce inną jednostkę, która miała podjąć pasażerów, ale z uwagi na niski stan wody nie była ona w stanie zbliżyć się do "Viking Ullur". Na miejsce skierowano łódź patrolową straży granicznej w Widyniu, która rozpoczęła transport uwięzionych na suchy ląd.

Agencja BTA podała, że do późnego popołudnia udało się przewieźć wszystkich pasażerów na suchy ląd. Ze statku zabierane były także ich bagaże. Jak podano, załoga na razie pozostała na pokładzie i otrzymała niezbędne zapasy. Straż graniczna przekazała, że "Viking Ullur" może pozostać unieruchomiony na Dunaju przez dłuższy czas w zależności od warunków nawigacyjnych.

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Rekordowo mało wody

Niski stan wody w Dunaju widać nie tylko w Bułgarii. We wtorek rano wodowskaz na stacji w Budapeszcie wskazał 32 centymetry, co oznacza najniższy poziom wody odnotowany w stolicy Węgier. Poziom wody spadł jeszcze o godzinie 8, kiedy wynosił 31 cm. Poprzedni rekord, z 2018 roku, wynosił 33 centymetry.

Dyrekcja Gospodarki Wodnej Środkowego Dunaju wyjaśniła, że w najbliższych dniach nie należy spodziewać się wzrostu poziomu wody w rzece. Prognozy nie przewidują znaczących opadów, a w prognozach widać kolejną falę upałów.

Wyjątkowo niski stan wody w Dunaju odnotowano także w Bratysławie. W dzielnicy Devin, gdzie do Dunaju wpada rzeka Morawa, poziom wynosił 66 cm - średnia w tym miejscu to zazwyczaj 2,5 metra. Trudne warunki zmusiły Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej (SVP) do wprowadzenia ograniczeń przy pokonywaniu śluzy w tamie w Gabczikovie znajdującej się na wschód od Bratysławy.

- Nie spodziewamy się opadów również na terenie Austrii ani Niemiec, które są ważne dla Dunaju. Jeśli sytuacja się nie zmieni, może dojść do wstrzymania transportu rzecznego - ostrzegł dyrektor generalny SVP Peter Molda.

Źródło: Reuters, PAP, BTA
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Tagi:
BułgariaWęgrySłowacja
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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