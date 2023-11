Brak prądu, paraliż na drogach, ludzie tkwiący w zaspach, odwołane lekcje

Bez prądu, wody i łączności

Na skutek przejścia śnieżyc w czterech regionach kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północnym wschodzie Bułgarii. W wielu miejscowościach nie ma wody, nie działa też telefoniia komórkowa. Drogi pomiędzy miastami są nieprzejezdne. Do służb ratunkowych na bieżąco wpływają informacje o powalonych drzewach i gałęziach blokujących drogi. Do niedzielnego poranka udzielono pomocy ponad 100 osobom, które utknęły w zaspach.

Śnieżyce dały się we znaki również mieszkańcom Sofii, stolicy Bułgarii. Część miasta została pozbawiona elektryczności, a sytuacja na drogach była bardzo trudna. Loty z międzynarodowego portu lotniczego w Sofii realizowane są ze znacznym opóźnieniem, wynoszącym do czterech godzin.

Trudna sytuacja w Rumunii i Mołdawii

Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wyjeżdżali na drogi, bo z powodu ciężkich warunków interwencje są bardzo utrudnione. Dzieci w regionach objętych sytuacją alarmową w poniedziałek nie pójdą do szkoły - ogłosiło ministerstwo edukacji.