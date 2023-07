"Eksplozja w atmosferze", słychać było głośny huk

czytaj dalej

Miejskie ptaki potrafią wykorzystywać zabezpieczenia, które mają je odstraszać do budowy gniazd. Naukowcy z Holandii zaobserwowali to zachowanie u dwóch pospolitych gatunków - sroki zwyczajnej i czarnowrona. Zwierzęta korzystają z kolców w tym samym celu, co ludzie - by odstraszać inne ptaki od swojego schronienia.