Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bułgaria. Kolejne ofiary śmiertelne powodzi

|
Bułgaria
Bułgaria. Potoki błota, porozrzucane auta po powodzi
Źródło: ENEX
Do trzech wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofalnych powodzi na południowym wschodzie Bułgarii. Północny zachód kraju doświadczył z kolei ataku zimy.

Katastrofalne powodzie nawiedziły w piątek południowy wschód Bułgarii. W gminie Burgas żywioł zebrał śmiertelne żniwo. W miejscowości Elenite nad Morzem Czarnym w piwnicy znaleziono ciało mężczyzny - informowały lokalne media po południu.

Powodzie w Bułgarii. Kolejne ofiary śmiertelne

Później minister spraw wewnętrznych Bułgarii Danieł Mitow przekazał informacje o kolejnych dwóch ofiarach - operatorze koparki, który brał udział w oczyszczaniu drogi w Elenite oraz o wieloletnim pracowniku straży granicznej. Mężczyzna sterował łodzią, którą wraz z dwoma innymi funkcjonariuszami organów ścigania wykorzystywał do poszukiwania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie. Nagle przyszła fala, która wywróciła statek. Załodze udało się dotrzeć do lądu, gdzie udzielono jej pomocy, ale pomimo wysiłków ratowników medycznych funkcjonariusz zmarł.

W wyniku wylania rzeki Elenite ewakuowano około 50 osób. Na miejscu działają strażacy, zmierza tam także dodatkowa pomoc ze stolicy: nurkowie, śmigłowiec oraz wojsko.

W miejscowości Czernica w ciągu 12 godzin spadło około 250 litrów wody na metr kwadratowy. Zawalił się tamtejszy most.

Powodzie na południowym wschodzie Bułgarii. "Sytuacja jest krytyczna"

Powodzie nawiedziły też bułgarską gminę Carewo w obwodzie Burgas na południowym wschodzie kraju. Władze ogłosiły tam stan klęski żywiołowej. Od północy w piątek w mieście Carewo w ciągu zaledwie kilku godzin spadło 225 litrów wody na metr kwadratowy. Jeszcze większe opady zanotowano we wsi Izgrew - wynosiły one 410 l/mkw.

Około 30 osób zostało ewakuowanych. Na miejscu trwa akcja strażaków i służb.

Wiele domów zostało zalanych, żywioł zniszczył drogi. Kilkuset mieszkańców jest bez prądu.

- Sytuacja jest krytyczna (...). Podjęto wszystkie działania zapobiegawcze. Ludzie zostali ewakuowani, kilka dróg jest zamkniętych - mówił burmistrz Carewa Marin Kirow. Dodał jednak, że nie ma powodu do paniki, nie ma także osób rannych.

Władze odradzają podróżowanie w tamte rejony kraju, w piątek odwołano zajęcia w szkołach i przedszkolach.

W ciągu najbliższych 24 godzin w regionie prognozowane są kolejne ulewne deszcze.

bulgaria
Zniszczenia po powodziach w gminie Carewo
Źródło: ENEX

Atak zimy na północnym zachodzie Bułgarii. Brak prądu

Spore utrudnienia dotyczą także północno-zachodniej części kraju, tutaj jednak z powodu opadów śniegu. W gminach Cziprowci, Berkowica oraz Georgi Damjanowo na terenach górskich występują przerwy w dostawie prądu.

Czwartkowe opady doprowadziły do utrudnień na drogach, było ślisko i niebezpiecznie, a na jezdnię spadały połamane konary i gałęzie obciążone śniegiem. Niektóre miejsca były nieprzejezdne. W rejonie Przełęczy Petrochańskiej w Starej Płaninie utknęło kilka samochodów. Pokrywa śnieżna sięgała miejscami 10 centymetrów - informują lokalne media.

bulg 2
Atak zimy na północnym zachodzie Bułgarii
Źródło: ENEX
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: BG BTV, NOVA BG, bTV Novinite, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
BułgariaPowódź
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Skutki burzy Amy
Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu
Świat
Silny wiatr w nocy
Będzie wiać. Alarmy IMGW dla czterech województw
Prognoza
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
Prognoza
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
Świat
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
Prognoza
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica