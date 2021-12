W Bułgarii powódź odcięła od świata kilka miejscowości

Ulewy wywołały powódź w obwodzie Smolan na południu Bułgarii. Odciętych do świata jest kilka miejscowości. Wylewające rzeki zniszczył drogi i mosty, ludzie stracili dostęp do prądu.

Na terenie czterech gmin w obwodzie Smolan ogłoszono stan wyjątkowy. To Rudozem, Nedelino, Borino i częściowo także Devin. Wskutek obfitych opadów deszczu zaczęły wylewać rzeki. Woda zalała wiele domów. Doszło do osuwisk ziemi, w wyniku czego uszkodzone zostały główne drogi. W niektórych miejscach masy wody zerwały mosty, odcinając dojazd do kilku miejscowości.