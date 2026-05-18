Pierwsza ofiara śmiertelna niedźwiedzia w kraju od 16 lat

Masyw Witosza w Bułgarii
Co zrobić, gdy zaatakuje nas niedźwiedź?
Niedźwiedź zabił mężczyznę w bułgarskich górach - wynika z ustaleń śledczych. To pierwsza ofiara śmiertelna tego zwierzęcia w tym kraju od 16 lat.

Do zdarzenia doszło w sobotę w masywie Witosza, rozpościerającym się na obrzeżach Sofii, stolicy kraju. Ciało 35-letniego mężczyzny zostało znalezione przez innego turystę wczesnym popołudniem w pobliżu nieczynnego schroniska. Jego ciało było okaleczone i miał ranę podudzia.

Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę

Według ustaleń służb mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzicę, przy której widziano młode. Wskazują na to ślady łap znalezione przez śledczych w okolicy ciała. Mężczyzna zmarł w wyniku utraty krwi. Obok niego leżał kij, którym prawdopodobnie próbował odstraszyć drapieżniki, co - jak wspomina gazeta "24 czasa", która opisała zdarzenie - jest dużym błędem, bo tylko rozjusza zwierzę.

Śmiertelne ataki niedźwiedzi na ludzi są w Bułgarii rzadkie. Poprzednie takie zdarzenie miało miejsce w maju 2010 roku, gdy zwierzę zabiło 65-letniego mężczyznę z obwodu Smolan na południu kraju, który poszedł do lasu zbierać opał. Niedźwiedź został zastrzelony przez myśliwych.

Jak zaznacza "24 czasa", o ile na południu Bułgarii żyje dużo niedźwiedzi, o tyle w Witoszy - znajdującej się blisko dużego miasta - jest ich niewiele. Ocenia się, że tutejsza populacja liczy nie więcej niż 15 osobników. W ostatnich 50 latach w Witoszy nie stwierdzono śmiertelnego ataku niedźwiedzia.

Masyw Witosza w Bułgarii, gdzie doszło do zdarzenia
Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Niedźwiedź to ważny element leśnego ekosystemu. Kiedy go napotkamy, należy jednak zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

  • Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
  • Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
  • Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
  • Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
  • Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
  • Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
Źródło: 24 czasa, news.bg
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
