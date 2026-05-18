Świat Pierwsza ofiara śmiertelna niedźwiedzia w kraju od 16 lat Krzysztof Posytek

Źródło zdj. gł.: mkaragoz/AdobeStock

Do zdarzenia doszło w sobotę w masywie Witosza, rozpościerającym się na obrzeżach Sofii, stolicy kraju. Ciało 35-letniego mężczyzny zostało znalezione przez innego turystę wczesnym popołudniem w pobliżu nieczynnego schroniska. Jego ciało było okaleczone i miał ranę podudzia.

Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę

Według ustaleń służb mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzicę, przy której widziano młode. Wskazują na to ślady łap znalezione przez śledczych w okolicy ciała. Mężczyzna zmarł w wyniku utraty krwi. Obok niego leżał kij, którym prawdopodobnie próbował odstraszyć drapieżniki, co - jak wspomina gazeta "24 czasa", która opisała zdarzenie - jest dużym błędem, bo tylko rozjusza zwierzę.

Śmiertelne ataki niedźwiedzi na ludzi są w Bułgarii rzadkie. Poprzednie takie zdarzenie miało miejsce w maju 2010 roku, gdy zwierzę zabiło 65-letniego mężczyznę z obwodu Smolan na południu kraju, który poszedł do lasu zbierać opał. Niedźwiedź został zastrzelony przez myśliwych.

Jak zaznacza "24 czasa", o ile na południu Bułgarii żyje dużo niedźwiedzi, o tyle w Witoszy - znajdującej się blisko dużego miasta - jest ich niewiele. Ocenia się, że tutejsza populacja liczy nie więcej niż 15 osobników. W ostatnich 50 latach w Witoszy nie stwierdzono śmiertelnego ataku niedźwiedzia.

Masyw Witosza w Bułgarii, gdzie doszło do zdarzenia Źródło zdjęcia: mkaragoz/AdobeStock

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Niedźwiedź to ważny element leśnego ekosystemu. Kiedy go napotkamy, należy jednak zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

