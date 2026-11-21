Świat Brodzili z rzeczami w plastikowych pojemnikach. Część Florydy znalazła się pod wodą Matylda Dziechcińska |

Floryda zmaga się z ulewami Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W piątek rano na odcinku od Cape Canaveral do Daytona Beach na Florydzie obowiązywał rzadko ogłaszany czwarty - najwyższy - stopień zagrożenia powodzią. Według Centrum Prognozowania Pogody (WPC) taka sytuacja dotyczy średnio mniej niż czterech procent dni w roku. Odpowiada ona jednak za ponad 80 procent szkód powodziowych i 36 procent ofiar śmiertelnych powodzi w USA. W sobotę sytuacja nieco się poprawiła - stopień zagrożenia obniżono do drugiego.

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Brodzili z rzeczami w plastikowych pudełkach

W piątek poważne podtopienia dotknęły Daytona Beach. Samochody utykały w wodzie, a ta wlewała się też do budynków. - Padało od około trzech dni. Obudziliśmy się dziś rano i zobaczyliśmy należące do biura szeryfa pojazdy, które zabierały ludzi sprzed naszego domu - powiedział Kameron Johnson z Daytona Beach.

Rzecznik hrabstwa Volusia, gdzie znajduje się Daytona Beach, Michael Ryan przekazał CNN, że w niektórych rejonach woda sięgała ponad metra. Niektórzy przeprawiali się przez zalane ulice, pchając plastikowe pojemniki z kilkoma osobistymi rzeczami.

Urzędnicy miejscy zaapelowali do mieszkańców, by zrezygnowali z podróży, które nie są konieczne, i zachowali ostrożność. - Nawet płytka woda może stanowić poważne zagrożenie - ostrzegali. Przywołali też hasło amerykańskich służb "Turn around, don't drown", czyli "Zawróć, nie utoń".

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Nie tylko Daytona Beach

Ulewy i powodzie pojawiły się i w innych częściach stanu. W piątek mieszkańcy Cocoa w hrabstwie Brevard także brodzili w wodzie po ulewnych deszczach. Na nagraniu z miasta widać, jak jedna osoba przenosi przez wodę dziecko, a inne ciągną psa na wózku obok samochodów, które utknęły na zalanej ulicy. Po ulewach do miasta skierowano wojsko. Żołnierze Gwardii Narodowej Florydy razem ze specjalistyczną grupą ratowników pomagali mieszkańcom zalanych terenów.

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Władze Hollywood w hrabstwie Broward poinformowały, że także walczą ze skutkami ulew, które w czwartek podtopiły to miasto. Na ulice wysłano samochody ciężarowe przystosowane do odpompowywania wody. "W Hollywood woda się cofa. Ekipy pracują bez przerwy. [...]" - napisali urzędnicy.

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Co ze Świętem Dziękczynienia?

W sobotę deszcz i porywisty wiatr przesuną się na północ do części Georgii oraz Karoliny Południowej i Północnej. W związku z tym pogoda może wpływać na funkcjonowanie lotnisk i przejezdność dróg na odcinku od Jacksonville na Florydzie do Charleston w Karolinie Południowej. Niewykluczone są powodzie przybrzeżne.

Gdy ten układ odejdzie, na wschodzie USA mogą pojawić się kolejne problemy z pogodą. Następny niż może dotrzeć do Wschodniego Wybrzeża w nocy ze środy 25 listopada na czwartek i przynieść niebezpieczną pogodę w Święto Dziękczynienia, które przypada 26 listopada. Prognozy wskazują na silny wiatr i ryzyko powodzi przybrzeżnych, choć dokładny przebieg warunków atmosferycznych pozostaje niepewny.

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