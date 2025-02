Z powodu upału rok szkolny zacznie się później

Ponad dwa tysiące szkół w stanie Rio Grande do Sul na południu Brazylii odwołało w poniedziałek zajęcia w szkołach. Tego dnia uczniowie mieli wrócić do nauki po wakacyjnej przerwie. Decyzja o przełożeniu rozpoczęcia roku szkolnego jest związana z ekstremalnymi upałami, jakie obecnie występują w Brazylii

Fala gorąca szczególnie dotyka wschodnie i południowe regiony Brazylii. W poniedziałek termometry w Rio de Janeiro oraz w Rio Grande do Sul pokazały odpowiednio 36 i 39 stopni Celsjusza. Z powodu uciążliwego upału spora część osób wybiera się na plaże w nocy, kiedy temperatura nie jest ekstremalnie wysoka. Niebezpiecznie dla zdrowia warunki doprowadziły do przełożenia początku roku szkolnego w stanie Rio Grande do Sul. Na prośbę związku nauczycieli z tego południowego regionu około 2320 placówek odwołało swoje zajęcia w poniedziałek.