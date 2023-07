Wycinka puszczy amazońskiej spadła o jedną trzecią. "Stały trend"

Wycinka puszczy amazońskiej w Brazylii spadła o jedną trzecią przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku, wynika z nowych szacunków rządowych. Spadek odnotowano w pierwszym półroczu prezydentury Luiza Inácia Luli da Silvy, który zobowiązał się do wstrzymania wycinki tego największego na świecie lasu deszczowego.

Z danych opublikowanych w czwartek przez agencję rządową Inpe wynika, że od stycznia do czerwca tego roku wycinka puszczy amazońskiej w Brazylii spadła o 33,6 proc. względem tego samego okresu w roku poprzednim. Oznacza to, że obszar lasu deszczowego zmniejszył się o 2649 km kwadratowych w 2023 roku w porównaniu do powierzchni 3988 km kwadratowych w 2022 roku.