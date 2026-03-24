Świat

W brutalny sposób pobili kapibarę. "To akt skrajnego okrucieństwa"

Małe kapibary we wrocławskim zoo
Źródło: TVN24 Wrocław
Policja z Rio de Janeiro w Brazylii aresztowała w poniedziałek osiem osób, które w brutalny sposób pobiły kapibarę. - To zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo - powiedział Felipe Santoro, komisarz policji.

Do napaści na kapibarę doszło w sobotę 21 marca na wyspie Governador, która położona jest na przedmieściach Rio de Janeiro. Jak podała agencja prasowa AFP, zdarzenie zostało uchwycone przez kamery monitoringu. Gryzoń miał zostać pobity przez napastników kijami i żelaznymi prętami.

- To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo - powiedział Felipe Santoro, komisarz policji prowadzący śledztwo, cytowany przez brazylijski dziennik "O Globo". - To akt skrajnego okrucieństwa wobec stworzenia, które nie stanowiło absolutnie żadnego zagrożenia, a mimo to zostało celowo zaatakowane - dodał.

Napastników aresztowano

"Napastnicy, w tym dwoje nieletnich, zostali zidentyfikowani na podstawie nagrań z monitoringu i aresztowani" - poinformowała w poniedziałkowym oświadczeniu policja.

Skrzywdzona kapibara to samiec o wadze 65 kilogramów, który został przewieziony do centrum opieki nad dzikimi zwierzętami Center for Wildlife Animal Recovery of Estacio de Sa University w Rio de Janeiro (CRAS).

- Leczymy tu dzikie zwierzęta od 22 lat, ale nigdy wcześniej nie widziałem, aby kapibara była poddana tak ogromnej agresji - powiedział w poniedziałek w rozmowie z agencją AFP weterynarz i szef CRAS Jeferson Pires. Przekazał, że gryzoń doznał urazu głowy, pleców, wystąpił u niego obrzęk z krwawieniem wewnętrznym wokół lewego oka. Ekspert dodał, że pomimo odniesionych ran zwierzę czuje się lepiej.

Kapibary to łagodne olbrzymy

Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) to największy żyjący obecnie gatunek gryzonia należący do rodziny kawiowatych (Caviidae). Występuje na terenie Ameryki Południowej.

Organizacja ekologiczna WWF nazwała kapibarę łagodnym olbrzymem. Zwierzęta te mierzą od 100 do 130 centymetrów długości, a ich masa może wahać się od 35 do 65 kilogramów. Gryzonie te ważą prawie dwa razy więcej niż bobry, czyli drugie co do wielkości gryzonie. W sieci jest mnóstwo zdjęć, na których widać ptaka lub inne zwierzę siedzące na głowie kapibary. To zasługa ich łagodnego i spokojnego temperamentu.

Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
Źródło: Adobe Stock

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: AFP, WWF

Źródło zdjęcia głównego: 429103457

