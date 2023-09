Wielka wyrwa w ziemi. Doprowadziły do niej opady deszczu

Ulewy spowodowały osuwisko w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul w miejscowości nieopodal jego stolicy. Zniszczona została przebiegająca w pobliżu domów droga. Nad ten region nadciągają kolejne obfite opady.

To kolejne obfite opady deszczu w stanie Rio Grande do Sul w ciągu ostatnich dni. Tydzień temu w tę część Brazylii uderzył cyklon, powodując śmierć co najmniej 41 osób i pozostawiając tysiące ludzi bez dachu nad głową.