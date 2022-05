Trzy osoby nie żyją. "Domy stojące wzdłuż brzegu się zawaliły"

"Domy wzdłuż brzegu rzeki się zawaliły"

W Tubarao ludzie poruszali się po zalanych ulicach łodziami. - Deszcz zaczął padać w górach, a my tutaj poczuliśmy silnie wiejący wiatr. Potem ulewy natarły na nas, poziom wody podniósł się do tego stopnia, że rzeka wylała. Domy stojące wzdłuż brzegu rzeki się zawaliły. To jest magazyn, w którym przechowywałem towary do mojego sklepu. Zawaliło się wiele domów w wiosce, myślę, że około 30 - powiedział Osmar Beluco, właściciel lokalnego sklepu.