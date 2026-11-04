Świat Brazylia. Trąba powietrzna nawiedziła miasto. "Wygląda to tak, jakby wybuchła tu bomba" Damian Dziugieł |

Przez miasto Maringa przeszła trąba powietrzna Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Przez brazylijskie miasto Maringa w stanie Parana w nocy z niedzieli na poniedziałek przeszła trąba powietrzna. Eksperci z lokalnego instytutu badawczego SIMEPAR, monitorującego środowisko, zaklasyfikowali żywioł do kategorii F2 w skali Fujity. Dzięki niej można określić, że wiatr towarzyszący zjawisku mógł osiągać prędkość od 180 do nawet 253 kilometrów na godzinę.

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Trąba powietrzna w Brazylii. Od kilku dni nie mają prądu

Żywioł uszkodził ponad 200 słupów energetycznych, a osiem kilometrów linii kabli przesyłowych zostało zerwanych. Wczesnym rankiem we wtorek lokalnego czasu w mieście prądu nie miało 47 tysięcy odbiorców. Jak poinformowała agencja informacyjna Reuters, w środę brak zasilania występował w 35 tys. budynków.

- Wygląda to tak, jakby wybuchła tu bomba. To coś, czego nie można się spodziewać - opowiadała w rozmowie z telewizją Globo jedna z mieszkanek miasta.

Jeden z magazynów zniszczonych przez żywioł Źródło zdjęcia: Reuters

Powalone drzewa, ogromne zniszczenia

Wiatr powalił ponad 300 drzew, spowodował uszkodzenia dachów, a także zablokował drogi. Zawalił się dach miejskiej remizy strażackiej, a fragmenty konstrukcji przysypały dokumenty, meble i sprzęt elektroniczny znajdujące się w budynku. Telewizja Globo pokazała nagranie z drona, na którym widać jeden ze zniszczonych magazynów.

- Poszliśmy spać, mając coś, a obudziliśmy się, nie mając nic - opowiadała Roseli, inna mieszkanka miasta.

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