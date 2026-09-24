Świat Rio de Janeiro w strugach deszczu. Rekord pobity już na starcie wiosny Agnieszka Stradecka |

El Nino - jakie są konsekwencje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafa Barcelos/Shutterstock

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Stacja telewizyjna G1 Globo podała w środę, że tegoroczny wrzesień jest w Rio de Janeiro najbardziej deszczowy od 29 lat, czyli od momentu rozpoczęcia miejskiego monitoringu pogodowego Alerta Rio. Od 1 do 23 września w Rio de Janeiro średnia opadów deszczu wyniosła 163,2 litrów wody na metr kwadratowy. Dotychczasowy rekord pochodził z 2005 roku i wynosił 157,7 l/mkw. dla całego miesiąca.

Wszystko wskazuje na to, że suma opadów we wrześniu 2026 roku jeszcze wzrośnie. W środę na półkuli południowej rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, ale jej początek był mokry i pochmurny. W czwartek w mieście spodziewane są lekkie, momentami umiarkowane opady deszczu, lokalnie ma padać także w piątek. Dopiero ostatnie dni września przyniosą lekką poprawę pogody.

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Nie tylko El Nino

Od początku września wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Brazylii przemieściło się kilka postępujących po sobie chłodnych frontów atmosferycznych. Sprzyjało to opadom deszczu i napływowi chłodnego powietrza do Rio de Janeiro i okolic.

Meteorolodzy tłumaczyli, że powyższa sytuacja pogodowa to skutek oddziaływania kilku czynników. Jednym z nich jest umacniające się na Pacyfiku zjawisko El Nino. W południowo-wschodniej Brazylii anomalia zazwyczaj przynosi ulewne opady i gwałtowne burze. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na północy, gdzie El Nino zazwyczaj związane jest z suszą.

W rozmowie z G1 Globo meteorolog Hana Silveira wyjaśniła, że oprócz El Nino ważną rolę pełni tutaj oscylacja antarktyczna - zmienność ciśnienia i przebiegu wiatru dookoła Antarktydy. Niektóre jej fazy spływają napływowi zimnych, wilgotnych mas powietrza nad południe Brazylii.

Skutki El Nino na świecie Źródło zdjęcia: WMO

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Na quinta-feira e na sexta-feira, a previsão na cidade do Rio é de céu encoberto a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada.



Entre o sábado e o domingo, não há previsão de chuva.

➡️https://t.co/BrVqrBKwEc pic.twitter.com/B2PwwzTp5z — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) September 23, 2026 Rozwiń