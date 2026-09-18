Świat Brazylia. Susza utrudnia transport. "Czasem prom utknie i stoi bezczynnie" Agnieszka Stradecka |

Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Agencja prasowa Reuters udostępniła w czwartek nagranie z drona pokazujące rzekę Araguaia - jeden z najdłuższych cieków kraju. Według sierpniowego raportu udostępnionego przez brazylijski rząd, na terenie jej zlewni panuje susza. Wsród obszarów dotkniętych przez niedobór opadów znalazły się również tereny przez które przebiega rzeka Tocantins, do której uchodzi Araguaia.

El Nino budzi obawy

W rozmowie z agencją Reuters kierowca ciężarówki, który regularnie przekracza rzekę promem, opowiedział o trudach, z jakimi obecnie wiąże się podróż. Jak opowiadał, wcześniej na Araguai kursował jeden prom, ale teraz kursują dwa - woda w rzece opadła, odsłaniając dużą piaskową łachę w środku koryta. Niski stan wody utrudnia ponadto samą przeprawę.

- Czasem prom utknie i stoi bezczynnie. Wtedy sprowadzenie kolejnego promu w celu transportowania samochodów to spory kłopot, bo jesteśmy na rzece - powiedział. - Chyba zbliża się moment, kiedy będę musiał jechać po piasku - dodał.

Obawy mieszkańców i władz kraju wzmaga rozwijające się na Pacyfiku zjawisko El Nino. Stacja CNN Brasil opublikowała analizę pokazującą, gdzie może ono wyrządzić największe szkody. W północnej części kraju kolejne miesiące mają być cieplejsze o nawet 3 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj i wyjątkowo suche. W regionach tych spodziewane są poważne susze, zagrażające m. in. amazońskim lasom deszczowym. Zupełnie inaczej sytuacja ma wyglądać na południu i południowym wschodzie Brazylii, gdzie El Nino ma przynieść ulewy i ryzyko powodzi.