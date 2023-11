Susza, pożary i powodzie. To wszystko w jednym kraju

Susza całkowicie zmieniła krajobraz Ilha do Marajo, wioski położonej u ujścia Amazonki w północnej Brazylii. To, co jeszcze rok temu było rzeką, stało się suchym polem. Cztery miesiące bez opadów deszczu spowodowały, że zbiorniki wodne całkowicie zniknęły.

Wielomiesięczna susza spowodowała podgrzanie się wody w niektórych obszarach Amazonki do temperatury nienadającej się do życia dla różowych delfinów - inii amazońskiej ( Inia geoffrensis ). Tysiące ryb zginęło również w ostatnim czasie w dopływach Amazonki z powodu braku tlenu w wodzie.

Niszczycielskie powodzie

Płoną największe mokradła na świecie

Fala upałów w Brazylii

Brazylie nawiedziła też fala upałów. We wtorek w dzielnicy Guaratiba w Rio de Janeiro temperatura odczuwalna wzrosła do 58,5 stopnia Celsjusza .

El Nino i zmiany klimatu

- Fala upałów, z którą mamy teraz do czynienia, związana jest z silnym zjawiskiem El Nino. Szczególnie tym, co dzieje się od czerwca. Niedługo osiągniemy szczyt El Nino. To zjawisko jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego mamy wyższą niż zwykle temperaturę w niektórych częściach kraju. Zwłaszcza w Sao Paulo i Rio de Janeiro - powiedział meteorolog Caetano Mancini. - To, z czym mamy teraz do czynienia, spowodowane jest w dużej mierze zmianami klimatycznymi, które powodują te ekstremalne zjawiska - dodał.