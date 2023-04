Rio de Janeiro. Fale zmyły mężczyznę do oceanu. Akcja ratunkowa

Wysokie fale nieomal doprowadziły do tragedii w Rio de Janeiro. Mężczyzna stał na brzegu i podziwiał wzburzony ocean, kiedy stracił równowagę i wpadł do wody. Na pomoc ruszyli ratownicy. Jak przewidują lokalne władze, sztormowa pogoda może zagrażać jeszcze przez do końca dnia we wtorek.