Ptasia grypa dziesiątkuje foki i lwy morskie w Brazylii  

Brazylijskie Ministerstwo Rolnictwa zgłosiło do tej pory pojawienie się w kraju 148 ognisk ptasiej grypy (HPAI), zwanej też grypą ptaków. Występują one głównie wzdłuż jego południowego wybrzeża. Celem powstrzymania wirusa ogłoszony został stan zagrożenia zdrowia. Rozprzestrzenianie się choroby przyczyniło się do śmierci niemal tysiąca fok i lwów morskich. HPAI dotyka także niektóre gatunki ptactwa morskiego oraz przypuszczalnie morświny i pingwiny.