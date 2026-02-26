Logo TVN24
Świat

Brazylia. Zginęło już co najmniej 46 osób. "Woda podnosiła się bardzo szybko"

Zniszczone domu po osunięciu się ziemi w mieście Juiz de Fora
Zniszczenia w mieście Juiz de Fora po osunięciu się ziemi
Źródło: Reuters
Zniszczone domy, błoto sięgające po kolana i cisza przerywana płaczem - to krajobraz po ulewach w brazylijskim stanie Minas Gerais. Żywioł pochłonął życie 46 osób i pozbawił tysięcy mieszkańców dachu nad głową. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Liczba ofiar śmiertelnych gwałtownych ulew w południowo-wschodnim stanie Minas Gerais wzrosła do 46 - poinformowała w środę stanowa straż pożarna. W wyniku powodzi i osunięć ziemi zaginionych pozostaje 21 osób. Najbardziej ucierpiały miasta Juiz de Fora oraz Uba, oddalone od siebie o około 110 kilometrów. Żywioł zmusił do opuszczenia domów około 3600 mieszkańców.

Wielu ludzi odczuwa bezsilność

W mieście Juiz de Fora w środę odbył się pogrzeb 11-letniego Bernardo Lopesa Dutry, jednej z ofiar katastrofy. Jego ojciec, Ricardo Dutra mówił o próbie powrotu do normalności, podczas gdy jego żona i córka wciąż przebywają w szpitalu.

- Próbuję pozbierać to, co zostało - powiedział.

Jego przyjaciel - Nalvan Luiz - przyznał, że w obliczu tragedii wielu ludzi odczuwa bezradność.

- Nieważne, jak bardzo się starasz, w pewnym momencie czujesz się bezsilny. Widzisz ludzi jest uwięzionych pod gruzami i nie możesz już nic zrobić. Twoja pomoc ma swoje granice - mówił podczas uroczystości pogrzebowych.

Zniszczone domu po osunięciu się ziemi w mieście Juiz de Fora
Zniszczone domu po osunięciu się ziemi w mieście Juiz de Fora
Źródło: Reuters

"Nic nie mogliśmy zrobić"

Mieszkańcy Uba relacjonują dramatyczny przebieg wydarzeń. Lucas Gandra powiedział w rozmowie z BBC Brasil, że pierwsze ostrzeżenie o ryzyku pojawienia się powodzi otrzymał tuż po północy we wtorek.

- O godzinie 00.07 rzeka zaczęła wylewać, a już o 12.20 powodowała ogromne zniszczenia. Woda podnosiła się bardzo szybko - relacjonował.

Położone około 300 kilometrów na północ od Rio de Janeiro miasto Uba zmagało się z powodziami także w 2019 i 2020 roku. Według mieszkańców obecna klęska żywiołowa jest jednak znacznie poważniejsza.

- Widziałem ludzi uwięzionych w domach, płaczących i wzywających pomocy. Nic nie mogliśmy zrobić - mówił Gandra.

Domy przysypane ogromną warstwą błota. Wiele ofiar
Miasto pod grubą warstwą błota

Lekarka Marcela Barbosa, która w czasie kulminacji żywiołu odbywała dyżur w sąsiednim mieście, podkreślała skalę zniszczeń. - Uba jest nie do poznania. Wszystko pokryte jest błotem, zniszczenia są totalne - powiedziała. - Ale ludzie się jednoczą. Na ulicach widać mieszkańców w ubłoconych ubraniach, którzy sprzątają i pomagają innym - dodała.

Burmistrz Juiz de Fora - Margarida Salomao - zaapelowała do mieszkańców terenów wysokiego ryzyka o opuszczenie domów i skorzystanie ze schronisk przygotowanych przez władze miasta, które wciąż w mocy pozostaje ogłoszony stan klęski żywiołowej. Rząd federalny Brazylii przyspieszył działania pomocowe, wysyłając do regionu dodatkowych pracowników ochrony zdrowia oraz personel obrony narodowej.

Luty okazał się najbardziej deszczowym miesiącem w historii Juiz de Fora - suma opadów już ponad dwukrotnie przekroczyła średnią dla tego okresu. W Brazylii szczyt pory deszczowej przypada na miesiące letnie - od grudnia do marca - przynosząc intensywne ulewy, burze oraz częste powodzie i osunięcia ziemi.

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

