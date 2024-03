W nocy z piątku na sobotę nad część Brazylii nadciągnęły potężne burze i ulewy. Jak podały lokalne władze, przyczyniły się one do śmierci co najmniej 23 osób. Wcześniej informowaliśmy o 12 zabitych. W samym mieście Mimoso do Sul, położonym w stanie Espirito Santo, zginęło 13 osób. Żywioł zmusił co najmniej pięć tysięcy osób do opuszczenia swoich domów.